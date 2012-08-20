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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 14:37 BJT

〔台湾债市〕101/5殖利率略收低,受益于股市回档与美债止稳

路透台北8月20日电---台湾10年公债101/5殖利率周一微幅收低.因美国公债殖利率略为下滑,台股也小幅回档.惟明日就要标售30年公债101/8,令市场观望气氛趋浓,殖利率未脱区间狭幅整理格局.

针对101/8的标售,交易商表示,一般预料,得标利率应该就在1.70%附近.倘若预期成真,则更加巩固近期黏腻的盘势.台债欲出现明确走势,恐怕要等到9月3日新一期10年券101/9开始发行前交易了.

"筹码很稳定,对利多利空的反映都有限."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则称,虽然新10年券即将登场,但预期101/5在交易商手中筹码不多,且冷热券利差不大的状况下,殖利率欲出现明显变化不易.

他们认为,明日101/5殖利率区间料看在1.16-1.19%.

台湾股市周一收盘下跌0.5%,加权股价指数.TWII下跌36.01点,报7,431.91点,上周则曾创下逾三个月来最高收位.

指标美国公债周一在亚洲交易时段小幅升高,从股市走软中觅得指引,因股市下跌增强了固定收益资产的避险魅力.10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR微跌至1.812%,上周五纽约尾盘为1.814%,上周四触及三个月高点1.86%.指标收益率曾在7月25日触及纪录低点1.38%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO -0.12 1.1803 1.1759-1.1811 104.0

5 101/6 A01106=TWO -0.80 0.8975 0.8965-0.8975 2.5

针对明日将标售的30年券101/8,寿险业者认为,由于前一次20年券101/7标售时,有不少筹码被公营银行拿走,因此这次补券的压力较大,但只要没有半路杀出程咬金,得标利率要低于1.70%的机率不大.

"我们(寿险业)的态度都差不多,大家都不希望利率过低."一大型寿险业交易员说.

另一大型寿险业交易员则担心,由于央行打房令银行业放贷无门,基于绝对报酬率的追求,资金已经转为购买20年的长债,要更进一步买年期长达30年的公债,机率也不能说不存在.

路透调查显示,台湾周二将标售的30年期公债101/8A01108=TWO得标利率将落在1.695-1.720%,创历史新低纪录.[ID:nST0540845]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1803

5 101/6 A01106=TWO 0.8975

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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