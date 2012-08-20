〔台湾债市〕101/5殖利率略收低,受益于股市回档与美债止稳

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透台北8月20日电---台湾10年公债101/5殖利率周一微幅收低.因美国公债殖利率略为下滑,台股也小幅回档.惟明日就要标售30年公债101/8,令市场观望气氛趋浓,殖利率未脱区间狭幅整理格局.
针对101/8的标售,交易商表示,一般预料,得标利率应该就在1.70%附近.倘若预期成真,则更加巩固近期黏腻的盘势.台债欲出现明确走势,恐怕要等到9月3日新一期10年券101/9开始发行前交易了.
"筹码很稳定,对利多利空的反映都有限."一证券商交易员说.
另一证券商交易员则称,虽然新10年券即将登场,但预期101/5在交易商手中筹码不多,且冷热券利差不大的状况下,殖利率欲出现明显变化不易.
他们认为,明日101/5殖利率区间料看在1.16-1.19%.
台湾股市周一收盘下跌0.5%,加权股价指数.TWII下跌36.01点,报7,431.91点,上周则曾创下逾三个月来最高收位.
指标美国公债周一在亚洲交易时段小幅升高,从股市走软中觅得指引,因股市下跌增强了固定收益资产的避险魅力.10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR微跌至1.812%,上周五纽约尾盘为1.814%,上周四触及三个月高点1.86%.指标收益率曾在7月25日触及纪录低点1.38%.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/5 A01105=TWO -0.12 1.1803 1.1759-1.1811 104.0
5 101/6 A01106=TWO -0.80 0.8975 0.8965-0.8975 2.5
针对明日将标售的30年券101/8,寿险业者认为,由于前一次20年券101/7标售时,有不少筹码被公营银行拿走,因此这次补券的压力较大,但只要没有半路杀出程咬金,得标利率要低于1.70%的机率不大.
"我们(寿险业)的态度都差不多,大家都不希望利率过低."一大型寿险业交易员说.
另一大型寿险业交易员则担心,由于央行打房令银行业放贷无门,基于绝对报酬率的追求,资金已经转为购买20年的长债,要更进一步买年期长达30年的公债,机率也不能说不存在.
路透调查显示,台湾周二将标售的30年期公债101/8A01108=TWO得标利率将落在1.695-1.720%,创历史新低纪录.[ID:nST0540845]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1803
5 101/6 A01106=TWO 0.8975
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民