〔台湾货币市场〕短率稳中趋跌,需求不振且央行冲销力道不算大

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
* 短率稳中趋跌
* 短钱泛滥令短率走软
* 月底资金需求预料升高
记者 高洁如
路透台北8月20日电--台湾银行间短期利率周一稳中带软,市场短钱甚多,但需求不振,令短率有走软趋势.
资金调度人士指出,近期即便是央行指定的代收隔夜资金也受到限制,并不是照单全收,在此情况之下市场短钱浮滥.不论是短票或是拆款的利率水位都有趋跌压力.
"短钱实在很多,票又买不到,所以可能有些人0.55%的隔拆也就做了,总比放在帐上好."一位公股银行交易员称.
不过,交易员也表示,时序目前逐渐进入下旬,预料到月底仍然会有例行的资金需求高峰."看过几天到月底会不会需求好一点,"前述交易员说.
本地时间14:41银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,上日在0.387%;区间则落0.387-0.55%,上日在0.295-0.58%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.380-0.60%,上日报0.388-0.62%.
**短票利率再走软**
短票方面,票券商指出,比起拆款目前的水位只有在0.60%的水位,短票还在0.8%以上的利率水位,是银行不错的资产配置选择.
"如果(银行)不买票还可以做什么?"一位票券商交易员反问.
在次级市场中,银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,上日报0.80-0.82%;与少数大型行库成交则落在0.82%左右,同上日.
台湾央行今日存单到期金额3,673.5亿,存单发行余额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期共1兆91.5亿台币,除今日之外依序为周二140亿、周三2,903.5亿、周四661.5亿及周五2,713亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为23亿台币;至周日累计超额准备为2,067亿台币,加计前期1%的超额准备为3,509亿台币.
**公债RP利率持稳**
公债10天期附买回(RP)利率则持稳.投信业因现金股利陆续入帐,在公司债找券需求殷切,部分资金也流向公债,令资金调度无虞.
一证券商资金调度人士表示,本周将有中华电(2412.TW)与中钢(2002.TW)的现金股利发放,再加上周五有300亿台币的公债交割,因此资金状况也不会过度宽裕.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.
周二央行将标售300亿的30年期公债,并于周五交割;周三中华电将发放423.62亿台币现金股利,中钢则将在周五发放152.35亿现金股利.
更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0539189](完)
--审校 林高丽
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民