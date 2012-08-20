〔台湾金融〕南山人寿称因应世贸二馆案资金配置将降低台债投资占比

路透台北8月20日电---台湾资产第二大的寿险公司--南山人寿周一表示,为因应标得台北市世贸二馆的资金配置,将会影响台债的总投资比重降低.
润成团队接手南山人寿满一周年,南山人寿财务长许妙静在周年感恩庆记者会后受访时指出,今年资金要去投资世贸二馆开发案,10月中旬与台北市政府签约即要支付权利金,依据规范签约时必须先付一半权利金,招标营造厂也会有资金支出,所以台币资产就会分配到不动产投资,届时台债资产占比就会降低.
"随着(南山)总资金部位增加的话,那不是去投资他(台债)的话,那自然而然就会降低."她称.
她也表示,金管会已通过南山人寿外币保单不纳入海外投资上限的申请案,预计南山人寿海外投资金额可增加200-300亿台币,不会超过300亿元.
由于台湾金融监督管理委员会已于5月11日宣布外币保单不纳入海外投资上限的申请办法,南山人寿已向金管会提出申请,并于上周接获金管会核准,对海外投资将有所助益.目前南山海外投资上限为40%,只要条件符合申请门槛,南山将申请将海外投资上限提高到45%.[ID:nSB1674584]
至于扩展市场版图,南山人寿董事长郭文德表示,准备发动到中国大陆及越南的发展,随着上海办事处的设立,这个机制已经启动,且办事处过后将直接申设子公司.
对于政府推动导入寿险资金进公共建设,郭文德称,对于参与公共建设投资会有兴趣.
另外,金管会研拟调高寿险业不动产投资收益率标准,将现行邮汇局两年小额定储机动利率加计2码提高到加3码,也就是由1.875%提高到2.125%,并将出租率由60%提高到70%.
对此,许妙静说,"(南山)内部要求的收益率原本就比这个(2.125%)高."
对于南山人寿不动产出租率是否高于金管会研拟的新规范,她进一步表示,手上的不动产投资案出租率如果才75%,根本就过不了长官那一关.
南山目前资产达2兆台币.南山有价证券仍以固定收益商品为主,高达八成以上,股票则仅占一成多,房地产仅占南山人寿总投资金额约2%.[ID:nSB1674584]
南山人寿公布今年前七月累积新契约保费收入达1,185亿台币,较去年同期成长逾五倍,累计今年前七月税后获利达73亿台币,已超越去年全年净利的48.95亿台币.
润成控股上层共有六家股东,主要是由润泰集团旗下润泰创新(9945.TW)、润泰全球(2915.TW),以及宝成工业(9904.TW)合组而成,持股比率分别为25%、23%及20%.(完)
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--记者 詹静宜; 审校 林高丽