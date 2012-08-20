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市场报道 | 2012年 8月 21日 星期二 07:36 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月21日-8月28日****

路透8月21日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月20日当周-------------------------------

8月21日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月18日当周 -- -0.3%

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 +0.1% +0.9%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月18日当周 -- +1.8%

8月22日(三)

1100 美国抵押贷款指数 8月17日当周 -- 886.8

再融资指数 -- 5,077.3

1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.1% +0.3%

扣除汽车零售销售(较前月) +0.2% +0.5%

1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 452 437

1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)7月31日-8月1日会议纪录

8月23日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月18日当周 36.5 36.6

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.375

续请失业金人数(万人) 8月11日当周 330.0 330.5

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 51.2 51.4

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +3.7%

1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 36.5 35.0

8月24日(五)

-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 81.2

1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +2.4% +1.3%

扣除运输的耐久财订单 +0.5% -1.4%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% -1.7%

1430 美国ECRI一周领先指标 8月17日当周 -- 122.8

----------------------------------8月27日当周-------------------------------

8月27日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 7月 -- 94.1

1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 8月 -- 负13.2

8月28日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月25日当周 -- --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月25日当周 -- --

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 -0.2% -0.7%

经季节调整房价指数(较前月) +0.6% +0.9%

未经季节调整房价指数(较前月) +1.5% +2.2%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 65.0 65.9

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 负17

1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 8月 -- 正8.0

服务业营收指数 -- 正2.4 (完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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