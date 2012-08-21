〔欧洲央行〕8月17日当周未买债券,将提出更为透明的新买债措施

路透法兰克福8月20日电---欧洲央行上周并未买入债券,而该行正在研拟多项计画,将推出一个更为透明的买进主权公债新方案,该方案将会与欧洲援助基金的干预及政界行动挂勾.

为了回应新一波以西班牙及意大利为风暴中心的债务危机,欧洲央行总裁德拉吉8月2日表示,该行可能扩大买进政府公债,但唯有这些国家先向区域纾困基金求援、并同意遵守严格条件,欧洲央行才会出手.

计画细节仍付之阙如,在此同时,新计画的样貌正在媒体间引起热议.

周末时,德国明镜周刊报导指出,欧洲央行正在考虑为收购欧元区陷入困境国家债券设定利率门槛,这样若其利率较德国公债收益率(殖利率)溢价至一定程度时,就会买进这些债券.[ID:nST0540685]

ECB后来出面回应试图平息臆测,称该行尚未做出决定,并称该报导有误导之嫌.

而对于购买公债行动,周一德国央行则是显示出未有退让迹象.[ID:nSB1734578]

德拉吉在7月时称"欧洲央行将尽一切所能"保住欧元,但之后欧洲央行并未立即采取行动,部分投资人因而感到失望.德拉吉上述谈话压低了意大利及西班牙的借贷成本.

尽管欧债危机加剧,欧洲央行今年鲜少动用现有的买进公债计画,且已连续23周未买债.欧洲央行对于买债相关风险越发审慎,且对于该措施的效果存疑.

上周未有先前买进的公债到期,且未有新的购债,而欧洲央行自2010年5月展开证券市场计画(SMP)以来花费的数额仍为2,115亿欧元.

一如以往,欧洲央行周二从银行吸收的每周存款数额不变,藉此让买进公债行动免于引发通胀.(完)