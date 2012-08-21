〔金砖国家〕8月20日股汇市收盘纵览

路透8月21日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月20日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报969.21点.

中国股市:沪综指周一小幅收低,盘中一度创出逾41个半月新低.周末消息面未见利好,且房地产调控加码担忧升温,令金融和房地产板块跌幅居前.沪综指.SSEC收报2,016.96点,跌7.93点或0.38%;盘中最低曾跌至2,089点,上周该指数累计下跌约2.5%.今日沪市A股成交金额392亿元人民币,上日为391亿元.沪深300指数9月合约CIFU2报2,316.4点,跌0.58%,成交量为299,462手.[.SSCN]

香港股市:收低,中资银行股受创,因为此前一份由中国人民银行控制的大陆报纸报导称,近期不太可能下调商业银行的存款准备金率.恒生指数.HSI收低0.1%,报20,104.3点.恒生国企指数.HSCE收跌0.4%,报9,794.9点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘小幅走弱,交易平稳令汇价呈窄幅波动.交易员称,目前更多关注境外市场,尤其是欧洲市场不太乐观,令人民币短期方向不甚明朗,期待客盘指引方向.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续高位,达到1,360点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4954元.[CNY/CN][ID:nSB1733758]

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印度股市:周一适逢公众假期休市[.BO]

印度汇市:周一适逢公众假期休市[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,403.550点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌1.17%至757.39点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.08%至32.0740;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.15%,报39.5700.

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巴西股市:巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨0.34%至59,283.09点.成交量维持低位,因投资者仍在场边观望,而Bovespa指数期权到期则令波动性加剧.不过该指数月内升幅仍高于7%.[ID:nL2E8JKHE7]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑0.05%至2.0155.雷亚尔处于7月初以来的区间内交投,寄望巴西央行将出手干预,防止其兑美元汇价升破2.[ID:nL2E8JKFXC]

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南非股市:小幅下跌,金矿商Harmony Gold(HARJ.J)受意外的季度亏损影响,股价扩大跌幅,并且投资者押注南非股市部分股票可能过热.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.24%至31,299.77点,综合指数.JALSH跌0.21%至35,471.07点.[.J][ID:nL6E8JKB2V]

南非汇市:南非兰特兑美元收复部分失地,但市场仍担心上周铂金矿商Lonmin旗下矿场发生的劳工骚乱可能在别处上演.截至1802GMT,兰特兑美元ZAR=D3升0.26%至8.3030. [ZAR/][ID:nL6E8JKBGE](完)