《台湾重要政经日程》--8月21日-12月31日

==================今日重要政经消息======================
8/21(二)
--12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.
--16:30 金管会例会.
--行政院长陈冲主持金融业财经座谈.
==================近期重要政经消息======================
8/22(三)
--8:30 主计处公布7月季调失业率,上月为4.24%.
8/23(四)
--16:00 经济部公布7月工业生产,上月为衰退2.44%.
8/24(五)
--16:10 央行公布7月M2货币总计数,上月为年增4.19%.
9/3(一)
--10:00 汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)数据,7月为47.5.
9/5(三)
--08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%.
--16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元.
--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.
9/7(五)
--16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%.
9/19(三)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
*9/20(四)
--16:00 经济部公布8月外销订单,7月年减4.4%.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
*11/20(二)
--台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良