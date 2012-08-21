版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 13:15 BJT

〔台湾金融〕行政院研议将外汇承作机构放宽至证券及保险业者--官员

路透台北8月21日电---台湾金管会主委陈裕璋周二表示,行政院长陈冲已要求金管会与央行研议,是否将外汇承作机构由指定银行扩大至保险及证券业者.

陈裕璋是在财经议题研商会议--金融议题场次后的记者会做上述表示.

为挽救台湾疲弱经济,行政院近来举行一连串的财经议题研商会议,希望藉由产业界的建言为政策指出方向.

此前主计总处数度下修台湾今年国内生产总值(GDP)成长率预估,最新预估数为成长1.66%,无法保"2".台湾经济部周一也公布,7月外销订单较上年同期减少4.4%,为连续第五个月衰退,并劣于市场预估的衰退2.91%.[TW-ECI-CMN](完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐