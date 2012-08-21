(重发)《热点透视》芝加哥商业交易所集团正按部就班地挥军欧洲

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(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Quentin Webb 编译 张明钧

路透伦敦8月20日电---芝加哥商业交易所(CME)集团(CME.O)正按部就班地挥军欧洲.这家美国大型期货交易所营运商正准备经营自家的伦敦衍生品市场,自2013年年中起以汇率期约打头阵.以汇率期约展开业务可以避免与德意志交易所(DB1Gn.DE)及纽约-泛欧交易所集团NYX.N两家大型的全球竞争对手正面冲突.选择这个时机点也非常地精明,因有更多的汇率交易可能转移至交易所进行.在此同时,若CME早一点行动,说不定有助于德意志交易所与纽约-泛欧交易所集团合并案赢得监管当局批准.

美国和欧洲监管当局为了金融界晦暗角落所衍生的相关风险感到不安.他们对此所作的回应就是希望衍生品能够在店头市场(OTC)交易,成为标准化、交易所交易的工具;而监管机构最基本的底线则是希望衍生品能够集中结算.

CME要建立滩头堡的成本相对低廉.这家美国业者不会明讲这将花费多少钱,但现有的技术将会被用于相关服务,而在CME已经有了欧洲结算业务的情形下,一切不会是从零开始.

根据国际清算银行(BIS)数据,2010年汇市中交易所交易的衍生品仅占全球成交量的4%,但在一个每日成交量约4万亿(兆)美元的市场中,就算是小小的向前迈进一步,也将会为交易所营运商带来庞大的新业务.更严格的资本规定也应会强化此一趋势发展.而伦敦正是全球的汇市重镇.

CME若要在欧洲利率等核心市场开疆辟土的难度恐怕更高.德意志交易所旗下的欧洲期权与期货交易所(Eurex)事业掌控着德债期约,而纽约-泛欧交易所集团则是主宰着短天期欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货.对于新加入业者不利的是,用户会发现横跨各种不同平台的成本庞大,因为衍生品合约已经行之有年,且需要很多的担保品.因此要打破一市场龙头在某个特定衍生品市场的主导地位并非易事.

不过CME先前没有提早摊牌显示其足智多谋.六个月前,欧盟否决了德意志交易所和纽约-泛欧交易所集团的联姻,因担心其会造成"欧洲金融衍生品近乎垄断的地位".若欧盟执委会早知道CME正准备自行开设欧洲衍生品交易所,则欧盟各监管机构或许就无法轻易地回绝另外两家业者的合并案.(完)