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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 12:36 BJT

〔新债招标〕台湾30年101/8期公债得标利率为1.738%,创同年券标售新低

路透台北8月21日电---台湾央行周二表示,财政部委托标售的30年期公债101/8A01108=TWO得标利率为1.738%,高于市场预期,惟仍创下该年期券标售以来的历史新低纪录.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.695-1.720%间,最低预估在1.680%,最高在1.730%.[ID:nST0540845]

交易商竞标部份公告发行额为300亿台币.投标总额421亿台币,投标倍数为1.4倍,低于上次20年期公债101/7的1.76倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重36.67%、证券业18.00%、保险业45.00%、票券业0.33%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]

--记者 董永年; 审校 张喜良

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