《汇市简讯》澳洲央行会议记录无特别之处,澳元/美元持稳

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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* 澳洲央行会议记录没有什么特别之处,澳元/美元因而持稳在1.0450上方
* 会议记录称过去几次降息的效果要一段时间后才会充分显现[ID:nSB1734582]
* 澳洲央行9月降息的可能性几乎没有,仅剩下17%的机率
* 该央行称有初步迹象显示中国经济趋稳
* 澳元/美元在1.0470上方可能有停止单.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。