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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 09:52 BJT

《汇市简讯》澳洲央行会议记录无特别之处,澳元/美元持稳

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* 澳洲央行会议记录没有什么特别之处,澳元/美元因而持稳在1.0450上方

* 会议记录称过去几次降息的效果要一段时间后才会充分显现[ID:nSB1734582]

* 澳洲央行9月降息的可能性几乎没有,仅剩下17%的机率

* 该央行称有初步迹象显示中国经济趋稳

* 澳元/美元在1.0470上方可能有停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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