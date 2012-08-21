〔台湾汇市〕台币/美元终结连四贬收升,台股高涨引外资汇入

路透台北8月21日电---受惠于台股高涨,台币兑美元TWD=TP周二摆脱连续四天贬值,收盘升值5.5分.交易员表示,台股涨势优于区域股市,场中见外资汇入,加上部分出口商近月底的抛汇卖盘,推高台币走升.

汇银人士指出,近期于高档震荡的台股今日表现强劲韧性,持于7,500点附近不坠,吸引外资青睐眼光,一举将买超台股金额扩大至123亿台币.加上国际美元全线疲软,非美币别一致表现强劲,共同带动台币涨势.

惟成交量能仍十分有限,台北外汇经纪公司全天仅见逾5亿美元的交易额,且价位并未明显突破近期区间,料后续走势仍难脱近期水位,静待消息面进一步发展.

"没有人要交易,接下来两个礼拜大概都是休息观察中吧."一外资银行交易员称.

欧洲央行将于9月6日召开政策会议,欧元区财长将于9月中期会面.欧债问题仍将是汇率市场关注的焦点话题,在欧洲央行进一步表态前,交易员预估台币走势不会有明显方向,主要仍跟随台股表现及国际盘的指引.

他们预料,在此之前,台币交投区间仍限于狭幅来回,29.9-30.0的近期主要交易范围不易有明显变化.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面虽也嗅到台币趋升的味道,但幅度极微,并未引领一波走势.

台湾股市.TWII今日收涨1.01%至7,506.81点;今天外资及陆资在台股大幅买超123.08亿台币,为连续第13个交易日买超.[ID:nST0541265]

新兴亚洲货币周二上涨,受益于股市和欧元表现坚挺,但围绕欧洲央行能否遏制欧元区债务危机的一些不确定性,似乎限制新兴亚币涨势.[FRX-CMN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.975 30.030 29.890-30.030 30.030 5.28 4.76

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.939 29.995 29.936-29.980 29.980 2.41 2.81

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.020/0.035

美元/台币六个月期 -0.130/-0.115 -0.115/-0.090

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