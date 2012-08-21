〔台湾债市〕资金多令公司债RP利率略有下滑,公债RP利率未动

路透台北8月21日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持平.受现金股利发放接近尾声、投信新基金进场等带动,近期RP市场资金偏多,公司债利率略有下滑,但公债RP则维持在既有水准.

一证券商资金调度人士表示,资金供应端仍以投信的资金最多,因近日有新基金募集完毕,另也有不少新增的申购款,使得投信找券需求居高不下,券源相对短缺,公司债RP的成交利率由0.88-0.89%缓步向0.87-0.88%靠拢.

不过公司债RP利率下滑无法带动公债RP跟着变化,因彼此利差仍大,投信与银行除非找不到公司债,才会将资金移转至公债承做.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

今日中午央行将标售300亿的30年期公债,并于周五交割;周三中华电(2412.TW)将发放423.62亿台币现金股利,中钢(2002.TW)则将在周五发放152.35亿现金股利.

更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0539189](完)