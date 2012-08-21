(重发)《美国个股焦点》CME进军伦敦大计:无论如何都不能重蹈NYMEX覆辙

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路透8月20日电---芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)周一宣布在欧洲成立一个新交易所的计画,或许值得庆幸的是,CME的计画几乎彻底迥异于纽约商业期货交易所(NYMEX)八年前企图进军欧洲的尝试,因为NYMEX当年的尝试不仅代价昂贵,而且最终落得一场空.

2004年时,NYMEX还是一家独立营运、地位崇高的美国东岸业者,当时欧洲的主要石油交易所准备结束在伦敦所剩无几的交易厅公开喊价方式,NYMEX抓住机会,计画把它在能源市场的强势地位扩张至欧洲.

但NYMEX的雄心壮志在接下来的两年里遭到摧毁,事实证明,英国监管当局并不打算迅速批准成立新交易所,交易员也没什么兴趣在爱尔兰都柏林的过渡性交易厅长时间工作,而电子交易的高效率则是大到难以抗敌.

NYMEX光是在交易津贴补助上就斥资超过2,000万美元,但最后仍宣布放弃这次进军欧洲大业.

CME周一公布的策略与NYMEX的相似度很低,现在NYMEX已经归CME所有.CME目前正在向英国金融服务监管局(FSA)提出申请,希望在2013年年中成立一个汇率期货交易市场,因此CME拥有很充份的准备时间.

更重要的是,CME计画使用旗下的Globex电子平台,而不是复制芝加哥交易所模式.

"当年NYMEX进军伦敦时,是在一切转为电子化之前的事.那里的伦敦国际石油交易所(IPE)交易员希望我们出面援救他们,"时任NYMEX总裁的James Newsome指出.

"我并不担心去那里竞争,但是以公开喊价模式是一大致命伤."

看得出两案之间的差异明显,不过NYMEX的前车之鉴的确起到了很好的警示作用,比较一间交易所要在海外扩张的事例并不多.

目前为止,CME中意的计划是与当地交易所组建合资公司或是对产品进行共同挂牌.洲际交易所(ICE)的胃口要更大,一直倾向于进行大规模的并购.德意志交易所(DB1Gn.DE)旗下的Eurex衍生品部门曾于2004年在美国推出交易所业务,但不到数年就关闭.

CME的首席执行官Phupinder Gill认为此次行动不会重蹈NYMEX曾经的覆辙."时代不同了,所处的环境也不同了,世界已经发生了巨大的改变.我们并不将此前的经历看作'教训'."他周一在接受路透采访时表示.

**纽约到都柏林再到伦敦...循环往复**

NYMEX是在2004年提出欧洲扩展计划的,当时ICE(ICE.N)正准备关闭才在2001年买下的IPE的交易场所.

虽然关闭IPE在圣凯瑟琳Dock交易场所的意向早在数年前就已经提出,但当截止日期设定后,伦敦场地交易所的多位交易员却对此表达了异议,从而给NYMEX提供了机会.当时的NYMEX仍然是会员所有者,多数会员都是纽约交易池的资深场内人士.

由于NYMEX无法立即获得英国金融服务监管局的批准,于是就先于2004年11月在爱尔兰首都都柏林的一家小型交易所推出了布兰特原油期货,叫做Finex,类似于IPE在伦敦挂牌的合约.

大量在伦敦场地工作的IPE交易员因此在交易日期间来到都柏林,以进行布兰特原油合约的交易,而后每个周末又返回英国居住地,这其中的差旅费用大都由NYMEX承担.

"合约推出日简直可以用离奇来形容--一家主要期货市场竟然是在一间经过改造的仓库里落成,都柏林的Temple酒吧一下子被喧闹的石油交易员和寻找乐子的夜猫子们所占据,连当地的外汇交易员也退居其后."记者Leah McGrath Goodman这样描述当时的情景,他曾经写过一本书"收容所",专门记述了NYMEX的崛起和最终的被收购.

起初还有些微希望,每日能进行几千口合约的交易.但NYMEX看来是错判了其获批开设伦敦交易场所的时间,而与此同时ICE却行动迅速,很快就全面转型为电子交易.

**连KMAC也救不了**

到2005年4月,IPE交易厅终于关闭,但NYMEX伦敦交易所距离开幕还落后好几个月的进度.到9月时,整个动能已经不复存在.

"当ICE已经转为全面电子交易时,企图回头用公开喊价方式竞争,是一大败笔,"选择权经纪商Skokie Energy总裁Michael Korn指出.1991到1996年期间,他曾在伦敦IPE交易厅工作.

而且即使Kevin McDonnell出力帮忙,也无法力挽狂澜.Kevin McDonnell是纽约最顶尖的NYMEX"本土"炒家之一,以操作布兰特/WIT价差交易闻名.他在交易厅的代号为"KMAC",成为其他交易员对他的昵称.2005年时NYMEX曾经聘请他,为伦敦交易所担任做市商.

根据那一年的NYMEX年度财报,KMAC的协助换得71.4万美元报酬.

全部加起来,NYMEX在2005年的"一般及行政支出"增加了2,020万美元,增幅62%,"主要是由于公司在2005年负担的交易奖励措施,公司认为必须提供奖励措施,以提振之前在都柏林及在伦敦的交易."NYMEX也将支出大增归咎于与交易员相关的"旅行相关支出".

到2006年2月,伦敦交易所启用还不到半年,但它的命运已经很明确.根据一位曾经参观过交易厅的人士形容:"NYMEX的雇员多过交易厅内的交易商数量."

伦敦交易所在6月9日永久关闭,毫无生气的布兰特合约改以电子交易.

到最后,这场冒险在NYMEX的大本营造成更深远的后续影响:就在NYMEX企图以伦敦交易所削弱对手ICE势力之时,ICE却推出电子交易的美国原油合约,夺走了NYMEX招牌产品的流动性.

由NYMEX会员掌控的领导阶层因为担心损及会员的交易厅势力,因此迟迟不愿发展自家的电子交易平台,当ICE开始大举进攻NYMEX的WTI合约时,NYMEX向CME求助发展电子交易平台.这次合作最后促成CME在2008年将NYMEX整个买下来.(完)