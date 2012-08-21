〔台湾央行〕2013年度预算初定上缴1,800亿台币,连续五年高缴库

路透台北8月21日电---台湾央行一位不愿具名的官员周二表示,2013年央行预定仍将上缴1,800亿台币至国库.尽管欧债危机未解,利差持续缩减,但央行已连续第五年皆维持1,800亿台币的缴库水位.

该官员表示,此案仍待行政院做最后的核定.按规定,行政院应在每年的8月底之前核定隔年的中央政府总预算,并送交立法院备审.

台湾政府财政连年困窘.若以去年的岁入编列约1.7兆(万亿)规模计,中央银行对政府岁入贡献程度已达一成以上,等于台湾政府十元的收入里,有一元来自于中央银行的挹注.

台湾中央银行对政府的岁入贡献程度明显高于亚洲区各国央行.这也引发立法院里对于央行是否该被赋予如此重的缴库任务的种种讨论.

以下为行政院主计处公布近年中央政府总预算中,中央银行历年的的预、决算数字(未含最终审计):

预算数 决算数

2007年 1,512 1,858

2008年 1,673 1,673

2009年 1,800 2,380

2010年 1,800 1,800

2011年 1,800 2,272

2012年 1,800 --

2013年 1,800 --

*单位:亿台币