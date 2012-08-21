〔日本股市〕日经指数早盘小升,投资人买进防御类股

路透东京8月21日电---日本股市日经指数周二小升,扩大前一交易日创三个月收盘高位的升势,投资者买进防御股,抵销了对欧洲央行因应债务危机计画的疑虑.

有关欧洲央行将采取果敢行动来处理欧洲主权债危机的预期心理,协助日经指数自7月25日所及七周低位弹升了10.3%.今年迄今日经指数上涨了8.6%.

但市场仍在等候欧洲央行计画的进一步细节,然央行周一试图平息对其买债计画形式的臆测.

日经指数.N225早盘小升0.1%,至9,183.25点,守在26周移动均线切入位9,149.52点上方.周一时该指数升0.1%,为第二次触及三个月收盘高位.

东证股价指数.TOPX则升0.3%至766.82点.(完)

--编译 戴素萍;审校 王兴亚

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