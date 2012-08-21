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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 13:37 BJT

《汇市简讯》美元/坡元向1.2500靠拢,因欧元抗跌

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* 美元/坡元在心理支撑位1.2500上方徘徊,欧元抗跌带来压力

* 资金流入希望及隔夜在1.2550高位受阻令美元/坡元承压

* 若跌破1.2500,可能跌向1.2472,此为8月14日所及低位

* 美元/坡元最新报1.2508-12,迄今区间在1.2507-1.2529.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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