《汇市简讯》美元/日圆走势再度上下受限

0529GMT

* 美元/日圆自79.60-70起向上一路有卖单

* 在79.70上方有一些停止单,在80.00上方有更多

* 日本出口商目前退场观望,但往上有买兴

* 在79.20下方一路向下有买单

* 日本进口商仍在买进,有能源相关的买需.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]