〔台湾债市〕101/5殖利率弹破季线支撑,30年券得标利率偏高

路透台北8月21日电---台湾10年公债101/5殖利率周二收高,并突破1.184%附近的季线支撑.因30年公债101/8得标利率高于预期,且台股表现强势,整条殖利率曲线因而向上修正.

针对101/8的标售结果,交易商表示,寿险业虽有补券压力,但因对养券利差遭压缩的承受度也有极限,因此这次追价的意愿并不积极.不过因寿险与银行的得标比重超过八成,在筹码稳定度相对高的情形下,不排除后市殖利率有缓步下滑的机会.

"台股很强对标售应该有影响,寿险业也希望标高一点."一票券商交易员说.

另一证券商交易员则认为,虽然101/8殖利率标高,但因下一次长券标售要等到10月底以后,在买盘仍有承接需求带动下,殖利率还是会向1.70%移动.

他们认为,明日101/5殖利率区间料看在1.17-1.21%.

台湾央行中午标售101/8,得标利率为1.738%,高于市场预期,惟仍创下该年期券标售以来的历史新低纪录.各行业的得标比重方面,银行得标比重36.67%、证券业18.00%、保险业45.00%、票券业0.33%.[ID:nST0541235]

台湾股市周二收升1.01%,加权股价指数.TWII收高74.90点至7,506.81.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO +0.98 1.1901 1.1805-1.1933 135.0

5 101/6 A01106=TWO +1.15 0.9090 0.8950-0.9090 9.5

在101/8标售后,交易商除等待9月3日的新10年券101/9登场外,也将关注焦点移往欧美.尤其美债殖利率已经大弹一段,接下来是回档修正还是继续上向突破支撑,也攸关台债后市表现.

"接下来就看贝南克在杰克森霍尔的谈话,以及欧洲央行的政策了."一证券商交易员说.

另一票券商交易员则认为,若没有爆炸性的利空令美债殖利率大幅下修,"相信台债殖利率也下不去了,但要弹到哪也不太可能."

美联储主席贝南克本月底将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)年会上的讲话.周三美联储还将发布上次货币政策会议记录.

美国公债周一变动不大,此前因投资人愈发强烈地预期欧洲央行将采取行动控制欧债危机,美国公债收益率升至三个月高位.10年期公债US10YT=RR尾盘持稳,收益率报1.82%,在7月25日该收益率一度触及1.38%的纪录低点..[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1901

5 101/6 A01106=TWO 0.9090

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)