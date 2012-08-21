〔台湾金融〕行政院研议扩大外汇承作机构,并允许证券商从事离境业务(更新版)

(新增更多细节)

* 行政院多面向研议金融法令松绑

* 外汇承作机构将扩及证券及保险业者

* 证券业将可从事离境业务

* DBU未来可办理人民币计价商品

路透台北8月21日电---为让台湾金融业更具竞争力,行政院在一场金融研商会议后,定下方向将松绑多面向的金融法规,研议放宽外汇承作机构涵盖证券及保险业者,以及允许证券商从事离境业务等.

金管会主委陈裕璋周二表示,行政院长陈冲在与42位金融业者座谈后,已要求金管会与央行研议,将目前管理外汇条例中,原规定"指定银行"方能从事外汇业务的字眼,修改为"指定金融机构",以纳入具经营规模的保险及证券业者.

至于银行、保险及证券所能从事的外汇业务范围是否不同,陈裕璋表示,因为目前仅定出大方向,相关细节仍需与央行进一步讨论.

此外,陈裕璋也指出,金管会目前正积极研修相关规范,将允许台湾证券商从事离境证券业务.他指出,目前离境业务只有国际业务分行(OBU)可以承作,但银行的OBU并不积极参与离境的证券业务,目前多数由海外金融机构承作,此举希望将境外机构的业务拉回给台湾证券商办理.

但证券商的境外机构是否适用免税规定,金管会将进一步与财政部讨论,尚未最后定案.

金管会同时罗列未来一系列将开放的业务,包括配合两岸货币清算建立时程,DBU(国内指定银行)可以办理人民币存款、汇款及外汇等业务.并开放办理人民币计价的国内基金、国际债券、境外结构型商品、保单等.

"这部分我们还是要看将来开放以后人民币存款的规模,再做一些风险控管."陈裕璋说.

此外,金管会也确定将开放具台商背景的优质企业回台湾上市,并研议放宽现行在大陆注册的企业,及陆资持有30%以上的外国企业不得在台湾第一上市(柜)的限制.

为挽救台湾疲弱经济,行政院近来举行一连串的财经议题研商会议,希望藉由产业界的建言为政策指出方向.

此前主计总处数度下修台湾今年国内生产总值(GDP)成长率预估,最新预估数为成长1.66%,无法保"2".台湾经济部周一也公布,7月外销订单较上年同期减少4.4%,为连续第五个月衰退,并劣于市场预估的衰退2.91%.[TW-ECI-CMN](完)