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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 14:32 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在欧洲盘初延续买气,涨幅温和

0617 GMT

* 欧元/美元在亚洲盘从1.2348温和上涨至1.2361,走势缓慢,成交量清淡

* 从约1.2365开始略见卖兴,卖单一路向上,在1.2400之前卖压强劲

* 1.2400上方有一些停止单,在1.2450上方有更多停止单

* 1.2300之前看来买盘兴趣浓厚

* 1.2300下方有一些停止单,1.2250下方更多 (完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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