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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 15:09 BJT

《汇市简讯》欧元/美元虽升破云区底部,但遭亚洲国家央行逢高出脱

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* 亚洲国家央行逢高出脱欧元/美元

* 亚洲国家央行代理行近期表现强势,使市场焦点转至卖方

* 市场对于8月出现突破性走势不抱期待,投机客在1.2380-00逢高减码

* 55日均线位置在1.2389.停止单在1.2400上方.在1.230-50有较大型卖单.上方有大型停止单

* 欧元/美元已向上突破日线云区底部(为5月以来首见).(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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