〔表格〕外资在韩国股市买超2,512亿韩元,为连续第11日买超

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透首尔8月21日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超2,512亿韩元,为连续第11日买超,期间累计买超4.6925万亿(兆)韩元(41.3亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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8月21日 251.2 -59.1 -176.1
8月20日 7.7 28.7 -37.0
8月17日 491.6 -20.0 -241.4
8月16日 321.8 -107.7 -196.7
8月14日 390.0 -54.7 -324.9
8月13日 238.8 -231.3 -5.7
8月10日 621.3 -265.8 -333.4
8月 9日 1,474.3 -112.4 -1,325.2
8月 8日 690.9 60.2 -751.9
8月 7日 51.0 149.6 -192.2
8月 6日 153.9 370.1 -513.9
8月 3日 -55.3 12.8 40.7
8月 2日 197.8 10.9 -202.1
8月 1日 40.4 199.9 -235.4
7月31日 613.6 479.6 -1,069.7
7月30日 475.7 -55.7 -416.4
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本月以来 4,875.6 -18.7 -4,495.3
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今年以来 11,545.3 2,928.9 -10,505.4
------------------------------------------------- (完)
--编译 李婷仪;审校 于春红
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。