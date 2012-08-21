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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 16:37 BJT

〔台湾央行〕共发行394.5亿台币存单,发行余额增254.5亿

路透台北8月21日电---台湾央行周二公布,今日共发行394.5亿台币存单,相较存单到期金额140亿,存单发行余额增254.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 318.5

91天期 0.93 63.0

182天期 1.05 13.0

央行上周五共发行3,671亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,534.6亿台币. (7,280.1+254.5)

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为负9亿台币;累计超额准备为1,976亿台币,加计前期1%的超额准备为3,418亿台币.(完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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