〔路透基点〕瑞安房地产20.38亿港元贷款细节出炉--RLPC

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透8月21日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,德意志银行已为瑞安房地产旗下Brixworth International Ltd 和Shanghai Xing Bang Properties Co Ltd启动一项20.38亿港元的三年期定期贷款案.
本贷款包含16.03亿港元以港元或美元计价的境外贷款、和4.35亿港元以港元计价的境内贷款.境外贷款部份由Brixworth担任借款人,境内贷款部分则由Xing Bang担任借款方.
贷款利率为较香港银行同业拆息利率Hibor加码460基点.
银行获邀以下列档次参贷:
承贷2亿港元或以上者,含全部费用在内的价码为505基点;
承贷1亿-1.99亿港元者,含全部费用在内的价码为500基点;
承贷7,900万-9,900万港元者,含全部费用在内的价码为495基点.
境外贷款的规模可能增加5亿港元
此次贷款用途是为2007年一项18.8亿港元的五年期贷款再融资.该笔贷款最高综合价码为146个基点,利率为较Hibor加码138基点.
瑞安房地产6月时曾获得一项三年期双币贷款,包括境外贷款8.50亿港元、境内贷款13亿元人民币.境外贷款部分利率为Hibor加码450个基点,先付费用为150个基点.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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