〔台湾货币市场〕短率大致持平,央行维持宽松的资金环境(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率大致平稳

* 央行冲销力道不大以维持宽松

记者 高洁如

路透台北8月21日电--台湾银行间短期利率周二大致持平.市场资金相当充裕,不论外商银或本地银行短钱都还不少,而央行也未在市场积极冲销,营造的是一个偏向宽松的环境,可以预期的是短率可能偏跌.

资金调度人士指出,央行在隔夜的拆款代收管道并不是大门全开,在设立收受目标之后,部分游资无处可去,致使短钱还不少.

"短率看起来有走跌的情况,也不知道还可以做什么."一位公股银行交易员称.

交易员并表示,央行在隔夜代收资金上控管总量不致太大,可能还是希望整体市场的资金可以更加宽松,流动性无虞.只不过,台币短期资金调度市场上一向最不缺的就是"流动性",因此交易员反而为了资金无合适的配置而更头大.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,同于上日;区间落在0.295-0.57%,上日在0.295-0.58%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.59%,上日报0.380-0.60%.

**短票利率**

短票方面,票券商指出,今日中油和台电的标售结果利率还是持续走跌,显示市场的资金宽裕,但票量仍然不足.

以今日标售的中油短票为例,今日标售的107天期短期,而得标利率介于0.913-0.933%,这比上周四(16日)标售的101天期票,利率在0.936-0.942%,已更进一步走低.

在次级市场中,银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,大致同于上日;与少数大型行库成交则落在0.82%左右,同上日.

台湾央行周二公布,今日共发行394.5亿台币存单,相较存单到期金额140亿,存单发行余额增254.5亿. [TW/MMTCN]

下周央行存单到期共1兆(万亿)91.5亿台币,本周余日依序为周三2,903.5亿、周四661.5亿及周五2,713亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为负71亿台币;累计超额准备为1,905亿台币,加计前期1%的超额准备为3,347亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持平.受现金股利发放接近尾声、投信新基金进场等带动,近期RP市场资金偏多,公司债利率略有下滑,但公债RP则维持在既有水准.

一证券商资金调度人士表示,资金供应端仍以投信的资金最多,因近日有新基金募集完毕,另也有不少新增的申购款,使得投信找券需求居高不下,券源相对短缺,公司债RP的成交利率由0.88-0.89%缓步向0.87-0.88%靠拢.

不过公司债RP利率下滑无法带动公债RP跟着变化,因彼此利差仍大,投信与银行除非找不到公司债,才会将资金移转至公债承做.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

今日中午央行将标售300亿的30年期公债,并于周五交割;周三中华电(2412.TW)将发放423.62亿台币现金股利,中钢(2002.TW)则将在周五发放152.35亿现金股利.

更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0539189](完)