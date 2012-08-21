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市场报道 | 2012年 8月 22日 星期三 07:25 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元守在近0.8100,受欧元区消息牵动

2258GMT

* 新西兰元在纽约盘上涨0.30%,收报0.8112,24小时区间在0.8090/0.8144

* 英国媒体有关欧洲央行的报导抑制避险心态

* 欧元走坚至六周高位,标普500指数触及四年高位

* 欧元/新西兰元上涨近1.0%,因欧元涨幅较大,令新西兰元/美元承压

* 新西兰元偏向守在隔夜区间,0.8037和0.8130为重要技术水准.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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