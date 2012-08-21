欧洲经济指标预测--8月22日-8月29日****

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透8月22日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------8月20日当周---------------------------------
8月22日(三)
无重要经济数据公布.
8月23日(四)
0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.5%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差22.46
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 43.6 43.4
服务业PMI 49.9 50.0
综合PMI -- 47.9
0728 德国制造业PMI 8月初值 43.4 43.0
服务业PMI 50.0 50.3
综合PMI -- 47.3
0758 欧元区制造业PMI 8月初值 44.1 44.0
服务业PMI 47.6 47.9
综合PMI 46.5 46.5
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 15 11
1400 欧元区消费者信心指数 8月 负21.75 负21.6
8月24日(五)
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -0.5% -0.7%
(较上年同期) -0.6% -0.8%
--------------------------------8月27日当周---------------------------------
8月27-28日
0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.6% -1.5%
(较上年同期) +1.1% +1.3%
8月27日-31日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -2.6%
8月27日(一)
0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 -- 103.3
现况指数 -- 111.6
预期指数 -- 95.6
8月28日-31日
0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -- -0.1%
(较上年同期) +2.9%
8月28日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 7月 -- 1.60
0600 德国GfK消费者信心指数 9月 -- 5.9
0645 法国工业投资 第二季 -- +6.0%
0715 瑞士非农业就业岗位(万) 第二季 -- 404.9
8月29日(三)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.9%
0645 法国企业景气指数 8月 -- 90
0700 瑞士KOF领先指标 8月 -- 1.43
0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -2.0%
0800 意大利消费者信心 8月 -- 86.5 (完)
--整理 张明钧;审校 徐文焰
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选