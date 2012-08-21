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市场报道 | 2012年 8月 22日 星期三 07:59 BJT

****欧洲经济指标预测--8月22日-8月29日****

路透8月22日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------8月20日当周---------------------------------

8月22日(三)

无重要经济数据公布.

8月23日(四)

0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.5%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差22.46

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 43.6 43.4

服务业PMI 49.9 50.0

综合PMI -- 47.9

0728 德国制造业PMI 8月初值 43.4 43.0

服务业PMI 50.0 50.3

综合PMI -- 47.3

0758 欧元区制造业PMI 8月初值 44.1 44.0

服务业PMI 47.6 47.9

综合PMI 46.5 46.5

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 15 11

1400 欧元区消费者信心指数 8月 负21.75 负21.6

8月24日(五)

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -0.5% -0.7%

(较上年同期) -0.6% -0.8%

--------------------------------8月27日当周---------------------------------

8月27-28日

0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.6% -1.5%

(较上年同期) +1.1% +1.3%

8月27日-31日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 -- -0.7%

(较上年同期) -- -2.6%

8月27日(一)

0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 -- 103.3

现况指数 -- 111.6

预期指数 -- 95.6

8月28日-31日

0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -- -0.1%

(较上年同期) +2.9%

8月28日(二)

0600 瑞士UBS消费指标 7月 -- 1.60

0600 德国GfK消费者信心指数 9月 -- 5.9

0645 法国工业投资 第二季 -- +6.0%

0715 瑞士非农业就业岗位(万) 第二季 -- 404.9

8月29日(三)

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -- +0.4%

(较上年同期) -- +1.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +1.9%

0645 法国企业景气指数 8月 -- 90

0700 瑞士KOF领先指标 8月 -- 1.43

0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -2.0%

0800 意大利消费者信心 8月 -- 86.5 (完)

--整理 张明钧;审校 徐文焰

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