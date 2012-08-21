《汇市简讯》澳元/美元承压,因欧元/澳元空头回补

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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* 澳元/美元隔夜上档走势挣扎,受欧元/澳元空头回补所打压
* 欧元/澳元升破1.1900后涌现空头回补买盘
* 欧元/澳元尤其可能升向1.20区间中间水准,不会遭遇太多困难
* 澳元兑加元、新西兰元和除日圆以外亚币守住阵地,兑日圆甚至下跌0.5%
* 美股回吐盘初升幅,对澳元不利
* 澳元/美元早盘开局走软,从纽约收盘的1.0485跌至1.0468.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选