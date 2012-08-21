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市场报道 | 2012年 8月 22日 星期三 07:29 BJT

《汇市简讯》澳元/美元承压,因欧元/澳元空头回补

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* 澳元/美元隔夜上档走势挣扎,受欧元/澳元空头回补所打压

* 欧元/澳元升破1.1900后涌现空头回补买盘

* 欧元/澳元尤其可能升向1.20区间中间水准,不会遭遇太多困难

* 澳元兑加元、新西兰元和除日圆以外亚币守住阵地,兑日圆甚至下跌0.5%

* 美股回吐盘初升幅,对澳元不利

* 澳元/美元早盘开局走软,从纽约收盘的1.0485跌至1.0468.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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