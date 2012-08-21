版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 07:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆隔夜受获利了结掼压

2315GMT

* 美元/日圆隔夜未能攻上位于79.53的云区顶部

* 受获利了结掼压跌至79.22,拖累其交叉盘走跌

* 日圆交叉盘由澳元、加元及新西兰元领跌

* 整体而言,日圆或许只是遭遇侧风

* 美国公债本周走势挣扎,上周收益率急升

* 10年券美债收益率(殖利率)若升破1.86%,可能将美元/日圆推升至80.00.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐