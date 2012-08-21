《汇市简讯》美元/日圆隔夜受获利了结掼压

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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2315GMT
* 美元/日圆隔夜未能攻上位于79.53的云区顶部
* 受获利了结掼压跌至79.22,拖累其交叉盘走跌
* 日圆交叉盘由澳元、加元及新西兰元领跌
* 整体而言,日圆或许只是遭遇侧风
* 美国公债本周走势挣扎,上周收益率急升
* 10年券美债收益率(殖利率)若升破1.86%,可能将美元/日圆推升至80.00.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。