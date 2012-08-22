〔澳洲个股〕必和必拓年度获利料下滑,或宣布推迟三项大型项目

路透墨尔本8月22日电---矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)周三可能宣布暂搁三项大型项目,而面对成本增加和大宗商品价格下滑,该公司同日料公布三年来首次年度获利下降.

必和必拓是最后公布业绩的大型矿商.由于大宗商品大买主中国经济增速放缓至10年来最慢,使铁矿石、铜、煤、镍、铝价格疲软,已公布业绩的全球最大型矿商表现均欠佳.

天然气价格下滑和炼焦煤矿罢工也使必和必拓受到影响.

分析师预估,必和必拓财年下半年度不计特殊项目的可分配利润(股东应占溢利)较上年同期大降37%至69.6亿美元.分析师预期该公司截至6月底的全年度获利从上年的217亿美元减至169亿美元;路透是从这个预估计算出下半年度数字.

必和必拓的最大宗业务--铁矿石受到中国需求增长减缓的影响尤巨.

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由于大宗商品市场今年大幅下滑,分析师和投资者寻找未来资本支出削减的蛛丝马迹.尽管数字上显示支出已受到抑制,但重量级矿商尚无一削减核心增长项目.

必和必拓5月时暗示一项800亿美元扩大营运的计画要踩刹车,但尚未表示是否真要推迟三项预计2012年12月前要交付董事会取得最后批准的重大项目.

该公司在财报评论中或透露关于这些项目的进一步打算.

"这三件长期项目中任一都极不可能在2012年底前取得批准."FW Holst分析师Rob Craigie在一份报告指出.

外界广泛预料这三个项目将延搁至大宗商品前景更为明朗.三个项目包括澳洲Outer Harbour铁矿石开发,澳洲Olympic Dam铜矿扩张计画,和加拿大Jansen碳酸钾项目.

削减营运成本也将会受到严审的主要因素,必和必拓近日曾暗示市场状况恶化可能使其澳洲煤矿必须裁员.

必和必拓的最终股息也将是衡量该公司对其前景看法的重要指标.维持在0.55美元将是偏空信号,因为必和必拓有从不削减股息的政策.

必和必拓本月稍早一如预期,表示美国页岩气部门及澳洲镍矿运营部门将各认列28亿美元和4.5亿美元的资产减记.这也致使执行长高瑞思(Marius Kloppers)和能源部门负责人Mike Yeager放弃今年的奖金分红.[ID:nST0535487]

分析师说,该公司周三还有可能公布氧化铝资产减记.瑞银(UBS)预估必和必拓将认列10亿-20亿美元的减损费用.(完)