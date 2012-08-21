《汇市简讯》美元/马币可能在3.12附近震荡

* 美元/马币料跳空下跌至约3.1200,假期前收在3.13

* 风险胃纳升温、欧元飙升打压隔夜无本金交割远期外汇(NDF)跌至3.1170低位

* 一个月期NDF收在3.1210-3.1240,隔夜区间在3.1110-3.1210

* 美元/马币日内可能在3.1150-3.1250交投

* 走势料震荡,因许多交易员仍在渡假当中 (完)