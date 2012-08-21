《汇市简讯》美元/马币可能在3.12附近震荡

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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* 美元/马币料跳空下跌至约3.1200,假期前收在3.13
* 风险胃纳升温、欧元飙升打压隔夜无本金交割远期外汇(NDF)跌至3.1170低位
* 一个月期NDF收在3.1210-3.1240,隔夜区间在3.1110-3.1210
* 美元/马币日内可能在3.1150-3.1250交投
* 走势料震荡,因许多交易员仍在渡假当中 (完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。