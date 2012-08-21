版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 07:57 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆隔夜高见99.19,进入云区上看云顶100.00

2343GMT

* 欧元/日圆处于上行走势,昨夜和欧元/美元联袂走高,美元大都疲软

* 欧元/日圆进入一目均衡云区,暗示可能测试云区顶端100.00水准

* 云底98.25为支撑位,云区本身呈现下移

* 空头回补带动近期欧元/日圆走升,未见中期买家出手.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐