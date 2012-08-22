〔台湾汇市〕台币/美元收盘小贬,经济前景中长期隐忧难解闷坏市场

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
* 台湾经济面等不到柳暗花明
* 国际盘上上下下无持续力道
* 台币30元附近弱势格局不变
* 成交量依旧低迷
路透台北8月22日电---台币兑美元TWD=TP周三重回弱势格局,收盘贬值3.5分.交易员表示,台湾及国际经济情势难解,影响交易商看坏台币,但市场没有意愿押注特定方向,仅由实质交易勉强维持基本成交量,价格区间与此前相去不远.
汇银人士指出,台股今日重回平盘附近波动,且新兴亚洲货币走势不一,难以指出方向,场上小买小卖力道均不大,难以大幅影响价位区间.加上台币近来弱势格局未被破坏,尽管时序渐近月底,出口商并不急于出脱手上美元部位,令台币价格稳于当前水准.
"出口商就是慢慢来也没在怕,30元以上才有一些挂单."一本地银行交易员称.
此外,外资及陆资买超台股幅度今日已大幅缩减至1亿多台币,外资汇入力道不再,并见一些汇出,也削减台币趋升的机会.
交易员预料,明日台币/美元仍将持于29.9-30.0来回.
过去14天外资在台股大幅买超近900亿台币,却未能于现货市场有效推升台币令许多交易员纳闷.
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场交易员解释,由于外资汇入台湾时通常会在NDF买入部份美元避险,令NDF美元相对强势,加上近三个月来寿险业者在NDF的美元避险卖盘不见踪影,令美元/台币一个月期换汇点持续溢价,也反向影响现货市场推升台币的意愿.
台湾股市.TWII今日收盘微跌0.14%至7,496.58点;今天外资及陆资在台股买超已缩减至1.21亿台币,为连续第14个交易日买超.[ID:nST0541721]
市场观望气氛持久不散,最新关注焦点为今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布此前的会议纪录,静候委员会是否释出积极的政策讯息.
新兴亚洲货币周三表现不一,尽管欧元走高.这是因为投资者锁定部分亚洲货币兑欧元的获利,且市场担心全球经济增速放缓.[FRX-CMN]
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.010 29.975 29.940-30.010 29.980 5.21 5.28
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.971 29.939 29.950-29.976 29.950 2.39 2.41
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.015/0.025
美元/台币六个月期 -0.135/-0.115 -0.130/-0.115
---------------------------------------------------------------------------- (完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速