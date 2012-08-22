〔企业并购〕淡马锡出售亚太酿酒持股给Heineken,料防堵泰国富豪竞购

* 淡马锡出售亚太酿酒的持股给Heineken--消息人士

* 此举可能防堵泰国竞争对手抢亲--消息人士

* 亚太酿酒在新加坡股市中上涨至53坡元

* 若亚太酿酒售股计划成功,星狮集团料获利47.7亿坡元

* 野村:星狮集团若出售亚太酿酒,则将丧失重要获利动能

路透新加坡8月21日电---消息人士指出,新加坡国家投资机构淡马锡控股TEM.UL已经将所持有的约1.4%亚太酿酒有限公司APBB.SI股权,售予给荷兰Heineken(HEIN.AS),这或许能防止泰国竞购对手阻碍这起收购.

亚太酿酒周二股价大涨4.8%至纪录新高53坡元,此前Heineken已将这家Tiger Beer生产商的收购价码提高至63.5亿美元,以力抗泰国富豪苏旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi).苏旭明希望拓展麾下Thai Beverage(TBEV.SI)在东南亚的版图.

Heineken上周提高对星狮集团(Fraser and Neave)(FRNM.SI)手中持有的亚太酿酒股权收购价,从每股50坡元提高为53坡元,试图取得这家酿酒商的控制权,以掌握这块仍在持续成长当中的啤酒市场.

Heineken的新收购要约已经使得众人目光转向泰国第二大富豪苏旭明及他女婿的公司Kindest Place;Kindest Place提出以每股55坡元收购星狮集团手中的7.3%亚太酿酒股权.

一名淡马锡发言人证实,已经出售亚太酿酒的股权,但并未说明买家是谁.根据证交所资料,有一笔以每股53坡元收购亚太酿酒385万股的交易.

消息人士表示,上述交易即由淡马锡与Heineken完成.

其他消息人士告诉路透,Heineken买入淡马锡手中约1.4%的持股,可以试图阻止Kindest Place的阻挠.

Kindest Place已经持有亚太酿酒8.6%的股份,如果再收购淡马锡的持股,持股比例将增加到10%左右,这就可能阻止Heineken对亚太酿酒进行私有化.

"Heineken已经明确表示,这是最终价格,不会再加价.因此,在没有其他重大进展的情况下,市场认为这是最高价,"DMG & Partners分析师Goh Han Peng表示.

"目光将转向Kindest Place或泰国酿酒的下一步举措,不过我们认为,由于财力所限,他们不大可能给出具有竞争力的出价,"Goh称.

浏览Heineken竞购亚太酿酒出价图表,请点选(link.reuters.com/gec22t)

Heineken的最新出价获得星狮集团董事会支持,星狮集团也承诺不会邀请、参与磋商或接受任何其他对其所持亚太酿酒股权的出价或提购.

"星狮集团按较高的价格将所持亚太酿酒股份悉数售予Heineken,将更好地实现公司股东总体回报的最大化,"星狮集团董事长李显扬在上周六的声明中表示.

新加坡研究机构CIMB Research指出,星狮集团可望从出售亚太酿酒股份中套现47.7亿坡元,可能派发特别股息,且股价有望因再投资而上扬.

星狮集团股票周二小幅下跌,至8.35坡元.

然而,野村认为出售亚太酿酒股权后,星狮集团的获利恐将下滑.野村并补充称,在截至6月底的九个月内,亚太酿酒占星狮集团利润的比重约为48%.

据Euromonitor的2011年最新数据,在东南亚酿酒商中,亚太酿酒是按销量计亚太地区的第六大厂商,落后排名第一的菲律宾San Miguel Corp(SMC.PS),以及排名第四的泰国酿酒.(完)