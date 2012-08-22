〔专栏节选〕美国大选是减赤全民公投--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月23日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

美国总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）挑选莱恩（Paul Ryan）为副手，等于明确锁定「删减预算赤字」为其竞选主轴。莱恩提出的删减预算赤字计画，是共和党中研究最清楚、也是最彻底的。

美国的预算赤字问题严重，甚至招来信评机构降评。七月白宫预估今年的预算缺口，将由二○一一年的一兆三千亿美元降至一兆二千亿美元；预算缺口占美国经济成长的七．八％，虽然比一一年的八．五％低，但仍远高于大部分工业国家的三％目标水准。换句话说，这回总统大选，可视为「美国政府支出是否得大幅删减」的全民公投。

倘若罗姆尼赢得大选，且共和党持续掌控众议院，则美国极有可能采行莱恩的部分计画；加上原本明年一月将出现所谓的「财政悬崖」，也将更进一步删减政府支出。

财政悬崖若真的爆发，社会和国防预算必将出现一连串的缩减。根据研究机构预估，预算的删减可能让美国整体经济需求缩减三％。目前美国经济成长约二％，此意味着，明年首季美国经济可能步入衰退。

事实上，在美国快跌落「悬崖」之前，可能会先实施一连串的权宜措施，上述情况也将延后发生。

即使没有延后发生，就历史经验看，在过去类似的情况中，消费者倾向拿出储蓄来应急，可以缓和政府支出突然下降的冲击。不过美国政府支出终究会删减，时间点大约会落在一三年下半年。

至于中国在历经去年的紧缩政策后，应该不会轻易地再次点燃经济动能。因为过去中国采行紧缩政策往往都持续数年之久，不会只有几个月或几季而已。部分分析师忘了，北京政府并不会被选举所「绑架」，虽然仍须顾虑到大量的贪污和社会压力，但北京领导人总能以长期眼光来制定政策。

另外，历来在中国新的领导人接班前，北京从未因此而必须背负刺激经济的压力；相反地，他们偏好在世代交替之际，让经济维持在低档，以免社会大众把注意力放在经济而非接班上，以避免政治、社会和经济的动荡。

因此，去年调高的银行存款准备金率大致都尚未变动--尽管分析师一致预估该比率将调降。中国政府曾说，只要他们愿意，可以随时将政策导向经济成长；就算这是事实，但若毫无保留地相信，也属太过天真了，因为这不表示北京政府会为了讨好投资圈，政策就转向经济成长。

尽管目前欧洲不时有好消息传来，但经济处境仍然艰困；美国和中国对全球经济所扮演的角色仍相当吃重。目前看来，美国在未来二到三季，仍将是全球经济主要的成长动能。

本月底美国联准会主席柏南克在Jackson Hole会议（全球央行年会）的态度，将是联准会是否推出ＱＥ３（第三次量化宽松）的关键，市场都睁大了眼，等着看下去。(完)

--整理 高洁如; 审校 张喜良

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.