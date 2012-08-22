〔专栏节选〕美国大选是减赤全民公投--今周刊「谷月涵看台湾」

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月23日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
美国总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）挑选莱恩（Paul Ryan）为副手，等于明确锁定「删减预算赤字」为其竞选主轴。莱恩提出的删减预算赤字计画，是共和党中研究最清楚、也是最彻底的。
美国的预算赤字问题严重，甚至招来信评机构降评。七月白宫预估今年的预算缺口，将由二○一一年的一兆三千亿美元降至一兆二千亿美元；预算缺口占美国经济成长的七．八％，虽然比一一年的八．五％低，但仍远高于大部分工业国家的三％目标水准。换句话说，这回总统大选，可视为「美国政府支出是否得大幅删减」的全民公投。
倘若罗姆尼赢得大选，且共和党持续掌控众议院，则美国极有可能采行莱恩的部分计画；加上原本明年一月将出现所谓的「财政悬崖」，也将更进一步删减政府支出。
财政悬崖若真的爆发，社会和国防预算必将出现一连串的缩减。根据研究机构预估，预算的删减可能让美国整体经济需求缩减三％。目前美国经济成长约二％，此意味着，明年首季美国经济可能步入衰退。
事实上，在美国快跌落「悬崖」之前，可能会先实施一连串的权宜措施，上述情况也将延后发生。
即使没有延后发生，就历史经验看，在过去类似的情况中，消费者倾向拿出储蓄来应急，可以缓和政府支出突然下降的冲击。不过美国政府支出终究会删减，时间点大约会落在一三年下半年。
至于中国在历经去年的紧缩政策后，应该不会轻易地再次点燃经济动能。因为过去中国采行紧缩政策往往都持续数年之久，不会只有几个月或几季而已。部分分析师忘了，北京政府并不会被选举所「绑架」，虽然仍须顾虑到大量的贪污和社会压力，但北京领导人总能以长期眼光来制定政策。
另外，历来在中国新的领导人接班前，北京从未因此而必须背负刺激经济的压力；相反地，他们偏好在世代交替之际，让经济维持在低档，以免社会大众把注意力放在经济而非接班上，以避免政治、社会和经济的动荡。
因此，去年调高的银行存款准备金率大致都尚未变动--尽管分析师一致预估该比率将调降。中国政府曾说，只要他们愿意，可以随时将政策导向经济成长；就算这是事实，但若毫无保留地相信，也属太过天真了，因为这不表示北京政府会为了讨好投资圈，政策就转向经济成长。
尽管目前欧洲不时有好消息传来，但经济处境仍然艰困；美国和中国对全球经济所扮演的角色仍相当吃重。目前看来，美国在未来二到三季，仍将是全球经济主要的成长动能。
本月底美国联准会主席柏南克在Jackson Hole会议（全球央行年会）的态度，将是联准会是否推出ＱＥ３（第三次量化宽松）的关键，市场都睁大了眼，等着看下去。(完)
--整理 高洁如; 审校 张喜良
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
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* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。