〔专栏节选〕联想的夺金之路,台湾PC产业的新强敌--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月23日出版的当期「老谢开讲」专栏)

个人电脑(PC)产业是台湾电子业整个产业版图中很大的一块,像广达可望连续三年贡献上兆元的产值;鸿海从一兆元、二兆元到三.五兆元;其他如仁宝贡献六千亿到八千亿元;纬创每年有超过五千亿元的产值,再加上宏碁、华硕、和硕、英业达,台湾可说是全球最大的PC王国。不过这个角色未来可能因为联想的奋起,台湾PC王者的角色恐将面临更大的考验。

二○○四年并下IBM个人电脑部门的联想集团,经过几年磨合,在上个会计年度(一一年三月到一二年三月)缴出亮丽成绩单之后,联想集团公布首季(四~六月)季报,又缴出一张令人眼睛一亮的好成绩。联想首季营收八十.○九亿美元、年成长三五.三%、毛利成长三九.八四%,增加到九.五八亿美元,税后净利一.四一亿美元、成长二九.九三%、每股税后纯益(EPS)是一.三七美分、毛利率为一二%,季成长一.二%。

**联想奋起,宏碁落难未来仍待观察**

联想集团电脑首季出货一二八○万台,年成长二四.四%,远胜过整体行业衰退二%,联想的全球市占率一五%,仅次于行业一哥惠普只有○.七%。而去年首季双方市占率差距达五.八%。联想主席杨元庆在法说会上面对法人询问联想何时可以成为PC产业一哥时很有把握地说,联想正朝「夺金之路迈进」(on the way to metal),他十分有把握地表示,联想市占率还会继续向上爬升,未来的毛利率与营益率表现都会十分乐观。

杨元庆这个说法,可以从联想的财报上找到轨迹。○九年是联想表现十分灰暗的一年,那一年营收一四九亿美元,亏损二.二六亿美元,这个亏损导致联想股价大跌,杨元庆岌岌可危,柳传志又重出江湖。到了一○年,联想营收一六六亿美元,转亏为盈出现一.二九亿美元的净利,此后联想步上成长的道路。一一年联想营收二一五.九四亿美元,净利是二.七三亿美元,一二年的会计年度营收进一步拉升到二九五.七四亿美元,净利也达四.七五亿美元,营收成长三六.九五%、净利成长七三.九九%。联想出现大成长的讯号,股价也快速翻升逾倍。○九年联想出现亏损,股价一度跌到一.三二港币,后来大涨到七.七一港币,联想市值也拉升到七一三.五六亿港币。

相对联想的奋起,去年则是台湾自创品牌,走上国际的「台湾之光」宏碁(acer)落难的一年。宏碁的首席执行长兰奇离职,引爆宏碁的新危机,去年第二季宏碁出现单季六十七.八九亿元的巨额亏损,加上兰奇离职事件炒得火热,宏碁的股价兵败如山倒。

宏碁在金融海啸后一度创下一○五.五元的天价,一度将市值拉升到二八五○亿元。一○年十二月九日宏碁仍有九十九.四元的高价。没想到此后一年之内,因为兰奇离职,业绩转盈为亏,宏碁的股价一下子跌到二十七.三元。兰奇离开宏碁,辗转又到了联想任职,宏碁则擢拔翁建仁担任首席执行长,不过宏碁阴霾尚未散去。

一一年宏碁的营收从前一年度的五二一五.四五亿元掉到四○五七.一四亿元,营收掉了二二.二%,却出现了七十七.九二亿元的税前亏损,从二○○○年以来,宏碁每年都可获利上百亿元,每股净值一度累积到三十五.三二元。原本大家以为兰奇事件很快就会过去,好不容易,去年第四季宏碁出现转盈的讯号,单季小赚九四四八.八万元,大家期待宏碁在今年展翅高飞。

没想到期待落空,宏碁今年前两季获利仍在低档挣扎。宏碁首季净利三.三一亿元,第二季因为提列欧洲的一次性支出四.一亿元,导致第二季净利只有○.五六亿元,宏碁上半年合并营收二二三五.八亿元,与去年同期相较衰退二.七%,上半年净利只有三.八七亿元,EPS只有○.一四元,其中第一季营益率○.一%,第二季只有○.四%,这显示宏碁仍在调养旧伤的阶段,未来仍有待观察。

**苹果一枝独秀,戴尔、惠普面临挑战**

假如宏碁代表的是台湾PC产业的未来,联想代表的是中国PC产业的未来,从年报与季报来看,我们恐怕要开始担心台湾PC产业的未来。从目前的全球PC产业来看,除了苹果仍一枝独秀外,原来的PC盟主戴尔与惠普都面临空前挑战。

惠普原本是PC的龙头老大,但是面对苹果平板电脑的挤压,惠普每季都传财报预警,股价也节节走低,从一○年以来,惠普由五十四.七五美元下滑到十七.四一美元。戴尔今年从十八.三六美元跌到十一.三九美元,这两家在二○○○年前后不可一世的PC品牌大厂,正快速褪了颜色。

戴尔股价跌到十一.三九美元,几乎与○八年金融海啸的七.八四美元相互呼应,而惠普则比○八年所创的新低价二十五.三九美元还要低很多。从全球笔电出货排名来看,宏碁、联想、惠普仍是前三强,这其中联想快速拉近与惠普的差距,戴尔已退居第五,华硕则排名第四。台湾PC大厂未来必须思考的问题之一是,一直以来,台湾的PC业者都为惠普与戴尔代工,若未来这两家大品牌厂商式微,台湾代工产业的生态,除了鸿海巩固苹果的阵营,其他PC大厂必须思考下一步如何走?

二是联想占有天时、地利、人和优势,未来潜力不可忽视。也许几年后,台湾PC与NB大厂可能沦为联想的代工厂,这个情况老早在网路设备产业发生了。二○○○年前后,台湾的网路设备厂兵强马壮,像友讯、合勤、智邦都很强,但是华为崛起,台湾的网路设备厂全部沦为华为的代工厂,整个产业竞争力为之大倒退。

八月十六日新浪财经网刊登杨元庆的专访,他谈及短期内欧债危机笼罩,全球经济不稳定,但中国人口仍有一半住在乡村地区,中国的电脑普及率仍不高,未来仍有很大的成长空间,这正是联想独享的「主场优势」。事实上,今年四到六月,中国的PC市场衰退二.八%,但联想逆势成长九.二%,联想是中国民族品牌,仍然有很大加分效果。

**巩固PC阵地,锁定MIDH领域发展**

联想除了在PC市场逐渐脱颖而出外,联想倾全力发展的智慧型手机,从去年起颇有斩获。今年第一季(四至六月),联想在中国的智慧型手机市占率已达一三.一%,在今年六月时,已打败华为,成为仅次于三星的第二大品牌,联想的智慧型手机在第一季销售量比去年同期成长四十四倍。联想在MIDH(移动互联网和数位家庭部门)首季贡献了五.八七亿美元营收,占总收入的七.三%,成为联想下一个成长的希望。

全球智慧型手机发展渐趋成熟,中国则是待开发的处女地,联想除了巩固PC阵地,也开始锁定平板电脑、智慧型手机及智慧型电视MIDH的领域发展。最近联想将平板和手机团队整合,未来MIDH将只有行动装置和智慧型电视两大板块。