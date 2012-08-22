〔专栏节选〕联想的夺金之路,台湾PC产业的新强敌--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月23日出版的当期「老谢开讲」专栏)

个人电脑（ＰＣ）产业是台湾电子业整个产业版图中很大的一块，像广达可望连续三年贡献上兆元的产值；鸿海从一兆元、二兆元到三．五兆元；其他如仁宝贡献六千亿到八千亿元；纬创每年有超过五千亿元的产值，再加上宏碁、华硕、和硕、英业达，台湾可说是全球最大的ＰＣ王国。不过这个角色未来可能因为联想的奋起，台湾ＰＣ王者的角色恐将面临更大的考验。

二○○四年并下ＩＢＭ个人电脑部门的联想集团，经过几年磨合，在上个会计年度（一一年三月到一二年三月）缴出亮丽成绩单之后，联想集团公布首季（四～六月）季报，又缴出一张令人眼睛一亮的好成绩。联想首季营收八十．○九亿美元、年成长三五．三％、毛利成长三九．八四％，增加到九．五八亿美元，税后净利一．四一亿美元、成长二九．九三％、每股税后纯益（ＥＰＳ）是一．三七美分、毛利率为一二％，季成长一．二％。

**联想奋起,宏碁落难未来仍待观察**

联想集团电脑首季出货一二八○万台，年成长二四．四％，远胜过整体行业衰退二％，联想的全球市占率一五％，仅次于行业一哥惠普只有○．七％。而去年首季双方市占率差距达五．八％。联想主席杨元庆在法说会上面对法人询问联想何时可以成为ＰＣ产业一哥时很有把握地说，联想正朝「夺金之路迈进」（on the way to metal），他十分有把握地表示，联想市占率还会继续向上爬升，未来的毛利率与营益率表现都会十分乐观。

杨元庆这个说法，可以从联想的财报上找到轨迹。○九年是联想表现十分灰暗的一年，那一年营收一四九亿美元，亏损二．二六亿美元，这个亏损导致联想股价大跌，杨元庆岌岌可危，柳传志又重出江湖。到了一○年，联想营收一六六亿美元，转亏为盈出现一．二九亿美元的净利，此后联想步上成长的道路。一一年联想营收二一五．九四亿美元，净利是二．七三亿美元，一二年的会计年度营收进一步拉升到二九五．七四亿美元，净利也达四．七五亿美元，营收成长三六．九五％、净利成长七三．九九％。联想出现大成长的讯号，股价也快速翻升逾倍。○九年联想出现亏损，股价一度跌到一．三二港币，后来大涨到七．七一港币，联想市值也拉升到七一三．五六亿港币。

相对联想的奋起，去年则是台湾自创品牌，走上国际的「台湾之光」宏碁（acer）落难的一年。宏碁的首席执行长兰奇离职，引爆宏碁的新危机，去年第二季宏碁出现单季六十七．八九亿元的巨额亏损，加上兰奇离职事件炒得火热，宏碁的股价兵败如山倒。

宏碁在金融海啸后一度创下一○五．五元的天价，一度将市值拉升到二八五○亿元。一○年十二月九日宏碁仍有九十九．四元的高价。没想到此后一年之内，因为兰奇离职，业绩转盈为亏，宏碁的股价一下子跌到二十七．三元。兰奇离开宏碁，辗转又到了联想任职，宏碁则擢拔翁建仁担任首席执行长，不过宏碁阴霾尚未散去。

一一年宏碁的营收从前一年度的五二一五．四五亿元掉到四○五七．一四亿元，营收掉了二二．二％，却出现了七十七．九二亿元的税前亏损，从二○○○年以来，宏碁每年都可获利上百亿元，每股净值一度累积到三十五．三二元。原本大家以为兰奇事件很快就会过去，好不容易，去年第四季宏碁出现转盈的讯号，单季小赚九四四八．八万元，大家期待宏碁在今年展翅高飞。

没想到期待落空，宏碁今年前两季获利仍在低档挣扎。宏碁首季净利三．三一亿元，第二季因为提列欧洲的一次性支出四．一亿元，导致第二季净利只有○．五六亿元，宏碁上半年合并营收二二三五．八亿元，与去年同期相较衰退二．七％，上半年净利只有三．八七亿元，ＥＰＳ只有○．一四元，其中第一季营益率○．一％，第二季只有○．四％，这显示宏碁仍在调养旧伤的阶段，未来仍有待观察。

**苹果一枝独秀,戴尔、惠普面临挑战**

假如宏碁代表的是台湾ＰＣ产业的未来，联想代表的是中国ＰＣ产业的未来，从年报与季报来看，我们恐怕要开始担心台湾ＰＣ产业的未来。从目前的全球ＰＣ产业来看，除了苹果仍一枝独秀外，原来的ＰＣ盟主戴尔与惠普都面临空前挑战。

惠普原本是ＰＣ的龙头老大，但是面对苹果平板电脑的挤压，惠普每季都传财报预警，股价也节节走低，从一○年以来，惠普由五十四．七五美元下滑到十七．四一美元。戴尔今年从十八．三六美元跌到十一．三九美元，这两家在二○○○年前后不可一世的ＰＣ品牌大厂，正快速褪了颜色。

戴尔股价跌到十一．三九美元，几乎与○八年金融海啸的七．八四美元相互呼应，而惠普则比○八年所创的新低价二十五．三九美元还要低很多。从全球笔电出货排名来看，宏碁、联想、惠普仍是前三强，这其中联想快速拉近与惠普的差距，戴尔已退居第五，华硕则排名第四。台湾ＰＣ大厂未来必须思考的问题之一是，一直以来，台湾的ＰＣ业者都为惠普与戴尔代工，若未来这两家大品牌厂商式微，台湾代工产业的生态，除了鸿海巩固苹果的阵营，其他ＰＣ大厂必须思考下一步如何走？

二是联想占有天时、地利、人和优势，未来潜力不可忽视。也许几年后，台湾ＰＣ与ＮＢ大厂可能沦为联想的代工厂，这个情况老早在网路设备产业发生了。二○○○年前后，台湾的网路设备厂兵强马壮，像友讯、合勤、智邦都很强，但是华为崛起，台湾的网路设备厂全部沦为华为的代工厂，整个产业竞争力为之大倒退。

八月十六日新浪财经网刊登杨元庆的专访，他谈及短期内欧债危机笼罩，全球经济不稳定，但中国人口仍有一半住在乡村地区，中国的电脑普及率仍不高，未来仍有很大的成长空间，这正是联想独享的「主场优势」。事实上，今年四到六月，中国的ＰＣ市场衰退二．八％，但联想逆势成长九．二％，联想是中国民族品牌，仍然有很大加分效果。

**巩固ＰＣ阵地,锁定ＭＩＤＨ领域发展**

联想除了在ＰＣ市场逐渐脱颖而出外，联想倾全力发展的智慧型手机，从去年起颇有斩获。今年第一季（四至六月），联想在中国的智慧型手机市占率已达一三．一％，在今年六月时，已打败华为，成为仅次于三星的第二大品牌，联想的智慧型手机在第一季销售量比去年同期成长四十四倍。联想在ＭＩＤＨ（移动互联网和数位家庭部门）首季贡献了五．八七亿美元营收，占总收入的七．三％，成为联想下一个成长的希望。

全球智慧型手机发展渐趋成熟，中国则是待开发的处女地，联想除了巩固ＰＣ阵地，也开始锁定平板电脑、智慧型手机及智慧型电视ＭＩＤＨ的领域发展。最近联想将平板和手机团队整合，未来ＭＩＤＨ将只有行动装置和智慧型电视两大板块。