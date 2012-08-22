《热点透视》曼联有索罗斯的支持,也许可以提升投资人信心

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撰稿 Quentin Webb 编译 李婷仪

路透伦敦8月21日电---在欧洲惨遭滑铁卢这码子事,在不同的人眼中有截然不同的意义.英超豪门曼联(MANU.N)去年在欧洲冠军联赛早早出局,导致其球队营收与尊严同受打击.但国际基金经理人索罗斯就不一样了,他的量子基金在1992年押注英国最终将退出欧洲汇率机制,让他一战成名,并获利颇丰.如今,这位八十多岁的金融家注意到载浮载沉的曼联,这也许有助于拉抬投资人对红魔的信心.

根据美国证券交易委员会(SEC)文件,索罗斯在8月9日曼联上市首日买下超过310万股的曼联股票,金额达4,400万美元,占曼联公开上市A股的7.85%.

当然,历史上多的是有钱的富人投资体育项目的事例.美国《富比士(福布斯) 》杂志评估索罗斯身价约200亿美元,以此看来他对曼联的投资仅能算是九牛一毛.去年索罗斯把基金资金归还外部投资人之后,更加可以随心所欲.但他似乎是非常谨慎,才会把钱放在一个老是亏损的玩具.

根据汤森路透数据,索罗斯的基金持有沃尔玛、百事可乐、通用电气(General Electric)以及其他超过160家企业的股票,这次他很有可能是找到可在罕见的投资行业中建立大批持股的机会.体育界中少有俱乐部可以和曼联的全球地位及广告吸金能力相提并论,即便有也没有挂牌上市.

当然,曼联股票的缺点仍很明显:格雷泽(Glazer)家族仍掌控董事会,拥有将近全部的投票权;曼联还必须面对背后有俄罗斯寡头和雄厚石油资金撑腰的对手;而曼联股价估值显然也不便宜.此外,红魔远离其球迷根基,选择在美国以"新兴成长企业"的身分上市,这实在有点儿讽刺.

不过,曼联有全世界最成功投资人的支持终究是件好事.曼联IPO原始目标价区间原为16-20美元,但最后招股价定在14美元,上市后至今已下跌逼近13美元,曼联能有索罗斯这样的支持者仍然值得庆幸.