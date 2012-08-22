〔英国经济〕衰退导致英国企业延后投资和雇聘决定--调查

路透伦敦8月22日电---英国主要商业游说团体Institute of Directors(IoD)周三公布的一项调查显示,对于景气长期衰退的忧虑打击企业信心,使得英国企业延后投资和雇聘决定.

英国自2011年底以来就深陷衰退,且英国央行警告称,企业和消费者缺乏信心,可能导致衰退的恶性循环.

IoD表示,对近1,300个会员所做的调查显示,受不确定的经济环境影响,有44%的企业高管今年延后至少一项投资或雇聘决定.有超过半数表示,决定会至少延后到2013年.

这项调查是在7月26日至8月3日间进行的,调查结果亦显示,有三分之二的回复者认为英国今年摆脱衰退的机率很低甚至为零,但有多数亦预期经济会在下半年回温.

"在今年剩余时间仍持续衰退的预期下,企业先行封舱观望,"IoD首席经济学家Graeme Leach称.

"信心不足使得决定延后,而决定延后进一步损及了企业信心,这是个恶性循环,"他呼吁政府采取果敢的行动来提振信心.

调查显示,商界领袖对于政府在简化税务体制和放松企业监管方面的进展高度不满.保守党和自由民主党组成的执政联盟承诺要处理这两项议题.

由于经济自2011年第四季便处于衰退,政府在放宽撙节力道上面临日益升高的压力.撙节措施旨在未来五年内削减钜额预算赤字.(完)