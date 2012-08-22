《热点透视》董事Peter Thiel卖股,凸显Facebook股东误上贼船之苦

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Jeffrey Goldfarb; 编译 蔡美珍
路透纽约8月21日电---投资Facebook(FB.O)这件事有多愚蠢,现在已经一览无遗.2004年创投专家Peter Thiel在Facebook投资了50万美元,在Facebook首次公开发行(IPO)之后能够售股的第一时间,他便出脱了更多股票.他卖掉了大约2,000万股,价值约4亿美元.这个售股决定更加令人确信,Facebook的IPO是公司早期金主为了自身利益而推动的.Thiel作为公司董事的身份,现在也成了对新股东的羞辱.
Facebook的IPO案一开始估值喊到高达1,000亿美元,这让Thiel在内的金主摇身一变成为投资天才.5月股票上市时,Thiel卖出超过6亿美元的持股.创投公司Accel Partners及俄国企业家Yuri Milner旗下的DST Global也合计售股套现将近40亿美元.相形之下,经过Facebook股价一路走低,周二又跌了4%,当初抢着在IPO买进股票的投资人,现在手上持股价格只剩下发行价每股38美元的一半左右.
Thiel的最新售股动作,凸显出一般投资人一直面临的一个问题.Facebook的禁售期规定设计不同于传统方式.禁售期原本是常见的作法,用意是阻止内部人士在IPO之后太快出售过多股票.Facebook采取阶段式的禁售期,结果就是,扣掉创办人扎克伯格的持股不算,未来九个月期间可能会有将近15亿股卖到市场上.创投人士通常都不喜欢持有公开上市股票,如果其他创投人士和Thiel想法一样,这项因素将持续打压Facebook股价好一阵子.
尽管Thiel大卖股票,却能继续担任董事,这也再次让人注意到Facebook公司治理的缺陷,扎克伯格因为拥有超强表决权的股份,享有对Facebook近乎绝对的掌控.Thiel仍然拥有将近1亿美元的Facebook股票,这高于多数公开上市公司董事的持股价值.但也很少有公司董事将自己持股的90%卖掉.Thiel似乎是认为,他与他的投资人现在把资金投入到其他地方会更有收获.那些比较晚到的股东或许会更希望董事会有人能够和他们同一阵线,即使是一个没有什么实质影响力的董事.让Thiel继续留在董事会,只会让这些股东感觉更加难堪.(完)
背景消息
--〔美国个股〕Facebook董事Thiel抛售两千万股公司股票,套现近4亿美元[ID:nSB1734796]
--译文审校 张涛
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透悉尼2月28日 - 美国小麦周二小涨，脱离上日触及的近一周低位 ，月线仍可能录得17个月最大涨幅，因预期市场对美国出口有强劲需求。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货合约本月累计涨逾4.5% ，或将录得2015年9月以来最大月线涨幅。 小麦价格总体而言受美国农业部稍早预估的出口强劲推动。 但小麦周一触及每蒲式耳4.38美元的近一周低点，因北半球产量前景乐观而承压。 主力大豆期货基本持平于2月初水准。 主力玉米期货本月累计上扬近3%，为连续三个月上涨。 美元今日盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带 来提振。 美国原油期货周二连续第二日上升，即便市场仍受美国增产左右，但石油输出国组织(OPEC)对减产协议的 高执行率提供支撑。 美国股市周一小幅收高，道指连续第12日创下纪录收盘高位，因特朗普表示，他会在周二就基建投资发表 “重大”声明。 以下为0216GMT报价： 合约
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本