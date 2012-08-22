台湾已公布经济指标--2012/8/23

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 6月 -2.44% -0.21% 8/23 --
*季调失业率 7月 4.25% 4.24% 9/24 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)7月 +2.46% +1.77% 9/5 --
外汇存底(亿美元) 7月底 3,911.08 3,912.35 9/5 --
商品出口(y/y) 7月 -11.6% -3.2% 9/7 --
商品进口(y/y) 7月 -3.2% -8.4% 9/7 --
M2货币总计数(y/y) 6月 +4.19% +4.40% 8/24 --
外销订单(y/y) 7月 -4.40% -2.62% 9/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --
国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --
国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r -- --
重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 高洁如; 审校
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。