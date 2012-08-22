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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 16:43 BJT

〔台湾央行〕共发行2,779亿台币存单,发行余额减124.5亿

路透台北8月22日电---台湾央行周三公布,今日共发行2,779亿台币存单,相较存单到期金额2,903.5亿,存单发行余额减124.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,657

91天期 0.93 104

182天期 1.05 18

央行周二共发行394.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,410.1亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负16亿台币;累计超额准备为1,955亿台币,加计前期1%的超额准备为3,397亿台币.(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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