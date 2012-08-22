《热点透视》市政债券投资人不必因为巴菲特而胆颤心惊

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Agnes T. Crane; 编译 蔡美珍
路透纽约8月21日电---市政债券投资人不应该被巴菲特过度惊吓.巴菲特决定取消价值82.5亿美元的市政债券衍生性合约,这件事被解读为看空美国地方政府的讯号.但投资人最好相信自己对规模3兆(万亿)美元市政债券市场的判断.知名分析师Meredith Whitney唱衰市政债券的经验,就是很好的教训.
巴菲特旗下的保险投资集团-伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)并未说明为何中止了约半数的市政债券相关信用违约互换(CDS)合约.CDS合约的性质类似于保险.有可能纯粹只是因为相同的保险合约,已经比2007年第一笔合约承作时昂贵许多.毕竟在房市泡沫破灭后,好几年来美国许多地方政府都面临平衡预算的困难.
但这不算是巴菲特踢爆的新消息.今年夏天加州三个城市宣布破产,就已经拉响了警报.尽管如此,AAA评等的市政债券收益率仍维持在1.83%,与今年初水准相差不大.市政债券投资人也没有对加州债券退避三舍.
市政债券表现如此强韧的一大原因在于散户投资人.这类投资人占了市政债券市场约三分之二,而他们已经体认到,市政债券并非他们过去以为的那么坚若磐石.在金融危机之前,从教育局到市政府等众多发债体都获得AAA评等,而债券保险让投资人相信自己不必太担心信用风险.当独立银行业分析师Whitney在2010年12月宣称,美国许多地方政府的数千亿美元债务将发生违约时,引爆了一波市政债券抛售热潮.
但目前为止,还不能证明卖掉市政债券是正确的.事实上,市政债券收益率已经大幅下滑,根据汤森路透Municipal Market Monitor的资料,等级较低的投资级市政债券收益率目前在3.70%,低于Whitney发表她的看法时所在的5%水准.而市政债违约的件数仍然很少.
没错,投资市政债券变得更难.失去债券保险,意味着买方必须自己更努力做好研究发债体的功课,有些发债体可能是高风险的.但这一点是不需要巴菲特提醒也应该知道的.(完)
背景消息
--〔美国个股〕伯克希尔哈撒韦将160亿美元美国市政债CDS押注减半[ID:nSB1737068]
--译文审校 白云
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路透悉尼2月28日 - 美国小麦周二小涨，脱离上日触及的近一周低位 ，月线仍可能录得17个月最大涨幅，因预期市场对美国出口有强劲需求。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货合约本月累计涨逾4.5% ，或将录得2015年9月以来最大月线涨幅。 小麦价格总体而言受美国农业部稍早预估的出口强劲推动。 但小麦周一触及每蒲式耳4.38美元的近一周低点，因北半球产量前景乐观而承压。 主力大豆期货基本持平于2月初水准。 主力玉米期货本月累计上扬近3%，为连续三个月上涨。 美元今日盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带 来提振。 美国原油期货周二连续第二日上升，即便市场仍受美国增产左右，但石油输出国组织(OPEC)对减产协议的 高执行率提供支撑。 美国股市周一小幅收高，道指连续第12日创下纪录收盘高位，因特朗普表示，他会在周二就基建投资发表 “重大”声明。 以下为0216GMT报价： 合约
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本