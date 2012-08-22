〔背景资料〕台湾上市柜公司现金股利发放日期一览

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透8月22日电---台湾重量级上市企业--中华电信(2412.TW)周三发放高逾400亿台币的现金股利,料可能造成货币市场及外汇市场的较大波动.
另据台湾央行统计,至8月14日为止,今年全体上市柜企业的现金股利发放总额约7,260亿台币,较上年9,100亿台币约减少两成.
以下是央行的统计资料(单位:亿台币):
2012年现金股利 2011年现金股利
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7月 1,930 2,150
8月 3,770 5,140
9月 1,560 1,740
以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节:
公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日
金额(亿台币)
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中华电(2412.TW) 423.62 8/22 7/23 (每股5.4608台币)
中钢(2002.TW) 152.35 8/24 8/1 (每股1.01台币)
统一(1216.TW) 45.44 9/5 8/17
仁宝(2324.TW) 61.75 9/5 8/15
广达(2382.TW) 153.82 9/6 8/7
纬创(3231.TW) 45.73 8/15 8/4
鸿海(2317.TW) 160.34 9/12 8/18
日月光(2311.TW) 43.25 9/28 8/26
已发放现金股利企业如下:
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台塑化(6505.TW) 190.52 7/24 7/10 (每股2.0台币)
台积电(2330.TW) 777.49 7/25 7/10
宸鸿(3673.TW) 47.05 7/25 7/5
宏达电(2498.TW) 332.49 7/25 7/11
联电(2303.TW) 63.16 8/02 7/15
台化(1326.TW) 227.62 8/02 7/10 (每股4.0台币)
联发科(2454.TW) 103.28 8/06 7/22
台塑(1301.TW) 244.84 8/07 7/15 (每股4.0台币)
南亚(1303.TW) 164.90 8/09 7/17 (每股2.1台币)
矽品(2325.TW) 43.71 8/09 7/22
台达电(2308.TW) 84.17 8/10 7/25
宝成(9904.TW) 38.24 8/15 7/28
注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算.
2.*表更新. (完)
--整理 高洁如; 审校 张喜良
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速