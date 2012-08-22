〔路透专访〕中信银成台湾人民币存款吸收第二大行,已开投点心债--高层

* 已成台湾人民币存款吸收第二大银行

* 为去化人民币资金,已开始投资点心债

* 人民币存款至少要50亿美元才算深耕

* 看好台湾有潜力成为离岸人民币中心

记者 詹静宜

路透台北8月22日电---离岸人民币的迅速发展为台湾金融业者资金开辟新去路.坐拥60亿元人民币存款的中国信托商银,已成为台湾人民币存款吸收第二大银行,仅次于兆丰商银.而为去化现有人民币资金,该行已开始有额度投资点心债(离岸人民币债券).

中信银策略长施景富在接受路透专访时并表示,人民币存款至少要达到50亿美元(约318亿元人民币)的规模才算深耕.尽管人民币升值速度放缓,但长线仍看升,因此会继续积极吸收人民币存款.他并看好台湾有潜力成为离岸人民币中心.

"以(中信银)目前的人民币存款规模大概还要增加五倍才算深耕,不然现在一、两个客户走了,就会少了10%的人民币存款."他说.

据其介绍,台湾去年第四季开放国际金融业务分行(OBU)可承做人民币业务后,中信银OBU即积极吸收人民币存款,至7月底中信银OBU及香港分行分别吸收人民币存款各约30亿元,合计达逾60亿元.

至于何时才能达到300亿人民币的存款规模,施景富认为,端看台湾何时开放外汇指定银行(DBU)承做人民币业务,开放后人民币存款吸收速度就会很快.现在中信银个人金融存款达7,000亿台币左右,只要10%转到人民币存款,就有700亿台币的规模,相当于20几亿美元.

中信银的母公司为以资产计台湾前五大金控之一的中信金控(2891.TW).台湾央行8月初公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,6月底达158.62亿元人民币,月增5.74%.[ID:nST0535725]

**人民币存款增加,开始投资点心债**

施景富表示,之前中信银专注吸收存款,随着人民币存款规模成长,公司内部7月刚拿到一个投资额度可以操作点心债,现在才要开始投资点心债.

他指出,预期点心债的市场利率再往下降,像是10年前台湾公债市场殖利率高达6-7%,现在只有1-2%;而中国政府已开始降息,令现在大家想把资金利率锁住,因而会积极购入点心债.

不过点心债窜红,也成为台湾银行业者吸收人民币存款的最大竞争对手.施景富表示,虽然点心债风险较人民币存款高,持有天期也较存款长,但对于闲置资金而言,较不介意持有时间且较能承担风险,造成人民币存款比较难吸收.

对于市场忧心人民币升值预期降温将影响OBU吸收人民币存款的速度,他表示,"现在去问10个人还是会有7个人说(人民币)会升值."

他进一步分析,中国仍维持是资本净流入的国家,加上中国贸易还是顺差,通常这个趋势存在的话,人民币还是会升值的.因此他并不认为,短期人民币升值放缓会影响人民币存款吸收的情形.

**看好台湾有潜力成为离岸人民币中心**

对于市场期待台湾成为离岸人民币中心,施景富认为,台湾是蛮有潜力的,但金融管制要更加放宽才行.

他指出,两岸经贸发展20几年来,台商已成为很有实力的族群,不仅产生许多金融需求,台商利润也累积许多外币资产包括美元、人民币,这是台湾发展离岸人民币市场的自然基础及参与者,显示台湾足以成为一个离岸人民币市场.

中信银早已着手研究人民币商品,研拟随着人民币国际化的进程,沙盘推演到哪个阶段推出什么样的人民币商品上市,以增强中信银的获利能力.

施景富并称,金管会已核准中信银海内外分、子行都可以提供人民币服务,因此已将海外分行人民币业务机制先建立起来.

而中信银已为人民币国际化进程做好初步的准备工作,待两岸货币清算机制一签定,DBU开放承做人民币业务,将会抢先端出人民币商品"牛肉"来.

据消息人士7月底透露,两岸央行已就货币清算机制达成共识,拟以签署备忘录(MOU)形式建立机制,而非协议.而初步纳入清算范围为"贸易及投资的结算与支付",企业可约定以人民币或台币计价.[ID:nST0534077](完)