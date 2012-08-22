《离岸人民币焦点》台湾母公司赴海外发人民币债挂零,筹资新管道遇冷

* 人民币筹资新管道遇冷

* 发行方:企业因程序繁复且成本不低而却步

* 投资方:OBU的人民币资金去化管道多元

* 待货币清算机制建立后于本地发债

记者 林妙容/詹静宜

路透台北8月22日电---台湾积极暖身欲成另一离岸人民币中心,政府此前祭出新举措放行台湾企业母公司至海外发人民币债,但政策推出近两个月,市场反应冷淡,预示发展业务的融冰进程尚待加温.

新政策于7月份出台以来,对新业务兴致勃勃的证券商四处寻求发行契机,但在人民币疲弱不振之际,申请程序的不确定性与发行成本不低,令企业宁作壁上观,首发迟迟不见踪影.

"问过很多企业,大家都觉得新管道很好,但没有特别突出的吸引力,企业没有急迫性."实际负责承销业务的大型券商人士说.

台湾政府的新举措,意在为企业增加人民币筹资新管道,也希望为国际金融业务分行(OBU)逐步增加的人民币部位,寻得新的投资去处.可惜政策一出,光要备齐金管会、央行要求的文件资料,即已令企业主却步.

金管会副主委吴当杰此前表示,执行新规证期局现有执行准则皆不需修正,如要送件申请要备齐申请计画、资金用途、还债来源等一系列文件.

文件繁琐不说,承销人士也指出,近来在与金管会与央行沟通新案的过程中,官员对申请程序的说法不一,光是企业是否须事先取得资金进入大陆的许可,就没有一致答案.

金管会证期局官员周三表示,目前台湾母公司赴海外发行人民币计价公司债的申请件数仍挂零,不过业者目前已在规划中.官员拒绝给予更多细节.

**母公司为发行主体规模较大**

尽管程序看来繁复,台湾租赁业龙头中租控股(5871.TW)资深副总廖英智指出,由于新政策以台湾母公司为发行主体,并倾向由OBU全数认购,不但发债规模可以提高,且OBU对台湾企业的熟悉度高,全额认购不须真正至海外寻求投资人,一条龙式的解决方案确有方便可行之处.

"政府鼓励OBU认购,对于资金成本稳定有助益.因为香港利率市场变动很快,企业筹资需要准备期,由OBU认购,成本预估上比较有把握,可以不受国际市场变动的影响."他说.

廖英智解释,由于国际市场对中小型台商认识不足,在筹资成本上常会要求风险贴水,但台湾当地投资人对台企认识较深,发行企业债的效果较强.

此前台湾企业至香港发行点心债,均以海外子公司为发行主体,受限净值其发行规模较小.

中租今年3月以在开曼(盖曼)注册的中租金融(Chailease Finance BVI)在香港发行7.5亿三年期的人民币的点心债,收益率为5%.这笔点心债也是台资企业至目前为止在香港发行规模最大的点心债.

虽然政策立意良好,但人民币存款位居前列的台湾大型金控OBU交易主管指出,OBU在考量人民币资产配置时,虽因对台湾企业认识深入而有偏好,但收益率仍是最终考量,不会因为是台湾企业发行的人民币债,就大量配置.

"台湾的公开资讯和会计制度比较透明,债权相对有保障,但人民币现在不是单向升值,人民币企业债必须有一定的利差才有吸引力."这名交易主管说.

该金控此前已参与中租及烨辉(2023.TW)海外公司香港点心债的认购.烨辉今年6月发行的两年期点心债以4.5%定价.

据台湾央行统计,至6月底,台湾全体OBU资产总额为1,602.03亿美元,其中人民币资产为158亿人民币,规模仍小.在资金运用上,全体OBU以放款占41.2%最高,债票券投资仅有9.7%.

**海外投资人须扣15%税负**

自台湾去年放行OBU承作人民币业务以来,OBU已成香港离岸人民币资产的积极参与者,推高相关产品的认购倍数.

尽管OBU显现对人民币商品的高度兴趣,但OBU认为合理的收益率与企业在考量发行程序和税负后出现分歧,发行成本较现行至香港发点心债未能有效压低,也影响以母公司海外发债意愿.

按照台湾当前法规,企业债券支付国外投资人的利息汇出,须就源扣缴15%的税.

不过金管会主委陈裕璋称,由于OBU属免税机构,只要OBU全额认购台湾的企业债,就没有税负问题.

但对发行端来说,OBU人民币存量仍在初期发展阶段,如果OBU不能全数认购,海外投资人在利息取得只有八五折的情况下,除非发行利率拉高,否且难以与同等级的香港人民币企业债竞争.

台湾券商公会理事长黄敏助就说,放眼未来券商想竞争国际业务,台湾对海外投资人债券利息就源扣缴15%的做法与国际惯例不一致,必须要有税负的优惠才可能协助券商在国际市场进一步竞争.

"以国际债市来看,都是以票面利率给付投资人,要扣税的话,发行人成本就提高了."他说.

中国信托银行策略长施景富说,税负问题确实影响发行意愿,"台湾OBU承做人民币债券的条件至少要等同于去香港发行条件,毕竟客户会去比较."

"法规虽然是进步了,但是跟国际比还差很远."另一本地大型银行主管说.

多位市场人士坦承,在多重因素考量下,市场难以订出合理的共识利率,订价困难成为台企母公司首档海外人民币债难产的原因之一.

**市场筹资工具多元**

在当前状况下,市场评估短期内只有零星企业发行的可能,且难以成为常态,恐怕成为开办本地人民币债业务前的过渡安排.而企业当前的筹资工具充足,对于由母公司赴海外发人民币企业债也没有急迫感.

承销商指出,企业的海外子公司一般来说虽然规模较小,但到香港发行点心债不受台湾法规限制,且由台湾母公司任保证人,在信评上没有差异,参与者众多,对不需大额人民币资金的企业来说仍是首选.

此外,香港近来逐渐成熟的离岸人民币贷款,也成为台资企业选择的筹资管道之一.[ID:nST0524291]

统一企业中国(0220.HK)今年7月在香港向银行团融资一笔10亿人民币的三年期循环贷款,这也是香港第一宗纯人民币贷款案.业内人士指出,统一企业中国的利率为较中国银行与汇丰银行的一个月、两个月、三个月或六个月CNH Hibor(离岸人民币香港同业拆息利率)的平均值加码150个基点.

统一(1216.TW)企业财务长苏崇铭就指出,"成本还是最重要的考量."

他说公司仍有扩充大陆投资的需求,年底前或许还有筹资机会,但届时仍将视各个管道的筹资成本而定,由海外子公司到香港发点心债或由台湾母公司到海外发人民币企业债都是选项之一.

此外,市场交易员也指出,部分企业也倾向循旧路以成本较低的美元/台币借款,转换为人民币后汇入大陆,同样能有效控制成本.

而在大陆借款的部分,因人行近来二度降息,放款利率已有一定程度的下降,以目前的成本来看,在大陆以外地区筹资至少要有2个百分点的差距才值得发行.

**人民币贬值隐忧**

人民币可能贬值的隐忧,令想发展人民币相关商品的台湾遭遇困境.但金融业者强调,金融环境是动态的,如果未来人民币重回升值轨道,台湾企业到海外发人民币债的意愿将大幅提高,因对人民币升值的预期将抵销成本及流程的负面考量.

"人民币的流通性和是不是会升值,还是很关键的,这也会影响未来台湾人民币业务发展的脚步."一不愿具名的金控高层指出.

当前人民币仍不是国际流通货币,台湾央行官员不断提醒,持有人民币资产仍有特定风险.