〔澳股业绩〕必和必拓下半年度获利下滑35%,暂停Olympic Dam计画

路透墨尔本8月22日---全球最大矿商必和必拓(BHP.AX)周三公布会计年度下半年获利下滑35%,受到商品价格走弱及产业行动影响,该公司并称Olympic Dam铜矿扩张计画退回到规画阶段.

该公司警告称,预期商品市场短期内将持续动荡.

根据路透计算,除外项目前的股东应占获利(attributable profit)在截至6月止的六个月内下滑至71.6亿美元,上年同期为109.8亿,分析师预估约为69.6亿.

财报大致优于预期,尽管净利受到25亿美元减计打击;该公司提列了页岩天然气、镍资产以及包括Olympic Dam等项目的价值减损.

必和必拓表示,正在检视Olympic Dam扩张计画的其他方案,并不准备在12月15日最后期限前通过扩张计画;该公司将上述决定归因于金属价格疲软及成本偏高.必和必拓并为Olympic Dam提列3.46亿美元的税前费用.

中国需求的不确定性已经导致必和必拓股价今年以来下跌3%,而澳洲股市大盘则是上涨8%.(完)