〔澳股业绩〕必和必拓下半年度获利下滑35%,暂停Olympic Dam计画

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透墨尔本8月22日---全球最大矿商必和必拓(BHP.AX)周三公布会计年度下半年获利下滑35%,受到商品价格走弱及产业行动影响,该公司并称Olympic Dam铜矿扩张计画退回到规画阶段.
该公司警告称,预期商品市场短期内将持续动荡.
根据路透计算,除外项目前的股东应占获利(attributable profit)在截至6月止的六个月内下滑至71.6亿美元,上年同期为109.8亿,分析师预估约为69.6亿.
财报大致优于预期,尽管净利受到25亿美元减计打击;该公司提列了页岩天然气、镍资产以及包括Olympic Dam等项目的价值减损.
必和必拓表示,正在检视Olympic Dam扩张计画的其他方案,并不准备在12月15日最后期限前通过扩张计画;该公司将上述决定归因于金属价格疲软及成本偏高.必和必拓并为Olympic Dam提列3.46亿美元的税前费用.
中国需求的不确定性已经导致必和必拓股价今年以来下跌3%,而澳洲股市大盘则是上涨8%.(完)
--编译 张明钧;审校 于春红
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速