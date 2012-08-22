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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 14:00 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比上涨,因股市下跌且油价走升

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* 美元/印度卢比开盘上涨,报55.40,高于预期,此前无本金交割远期外汇(NDF)在纽约市场收扬

* 美元/卢比升至55.56,因油价上涨且股市下跌提供支撑

* 投机客仍作多美元/卢比,因经济和通胀疑虑带来支撑

* 美元兑卢比在55.40-56交投,最新报55.51-54,NDF报55.80-55.90.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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