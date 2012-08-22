〔台湾债市〕101/5殖利率收低,盘整观望欧美局势发展

路透台北8月22日电---台湾10年公债101/5殖利率周三收低.因美国10年期公债殖利率守稳重要技术关卡,且台股表现略为偏弱.再加上30年券101/8在标售后,买盘逢高接手意愿不低,令殖利率曲线向下修正.

不过101/5仍在季线上下纠缠没有方向.交易商表示,美债殖利率虽然上档有撑,但只要没跌破1.70%,台债偏空气氛不会改变.但因长券端有寿险等着逢高承接,五年短券也有银行的消化资金买盘,在此情形下,101/5还是不脱狭幅整理格局.

"盘势还是胶着,101/5就在季线上下跑来跑去."一证券商交易员说.

另一大型银行交易员则认为,国际债市还在观望美联储主席贝南克在杰克森霍尔的谈话,以及欧洲央行到底会推出什么措施缓解欧债问题,这些变数未明前,交易商还是以抛补做为操作主轴.

他们认为,明日101/5殖利率区间料看在1.17-1.20%.

美国10年期公债价格周三上涨,收益率(殖利率)也由三个月高点下滑,因美债上日在重要技术位再次获得支撑后,交易商轧空空头仓位.10年期美债价格上涨8/32,收益率US10YT=RR报1.774%,较周二美国尾盘水平下跌约3个基点.[US/NCN]

台湾股市周三收盘下跌0.14%,加权股价指数.TWII下跌10.23点,报7,496.58点.

台湾央行昨日标售101/8,得标利率为1.738%,高于市场预期,惟仍创下该年期券标售以来的历史新低纪录.[ID:nST0541235]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO -0.61 1.1840 1.1809-1.1860 134.5

5 101/6 A01106=TWO -1.00 0.8990 0.8900-0.9000 8.5

台债后市关注焦点仍放在国际上,首先是今晚美国公布的美联储政策会议纪录,其次是贝南克月底在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)年会上的讲话.

欧债问题方面,希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)本周正同法国、德国和欧元集团的领导人分别举行双边会谈,以寻求后者在希腊紧缩措施换援助方面有所让步.萨马拉斯将于周五与梅克尔会面.

"就等这些状况都明朗吧,这周台债应该盘整为主."一证券商交易员说.

另一银行交易员则称,欧债问题还是要摆在首位,倘若欧洲央行拿不出来具体措施,债市可能会一改近期的偏空格局.

英国每日电讯报一篇文章指出,欧洲央行正在研究针对西班牙和意大利公债收益率(殖利率)设定上限的计画,这让欧洲央行将采取果断举措以削减西班牙及意大利借款成本的臆测进一步升温.

而德国媒体对欧洲央行买债计画的类似报导,在周一遭到该行的否认,其在回应英国媒体的报导上亦重申同样的立场.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1840

5 101/6 A01106=TWO 0.8990

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)