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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 14:35 BJT

《汇市简讯》伦敦开盘:中国数据公布前市场弥漫审慎气氛

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* 欧元兑美元报1.0438,下跌0.43%;澳元兑日圆报82.73,下跌0.43%;欧元兑澳元报1.1931,上涨0.34%

* 中国疑虑及疲软的宏观经济数据拖累澳元兑美元跌至纽约时段低点

* 澳元兑美元接下来的支撑位分别为周五低点1.0419及周一低点1.0411

* 关注重点:美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录,希腊总理萨马拉斯与欧元集团主席贾克会面 (完)

--编译 张明钧;审校 白云

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